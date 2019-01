Segmentinde 2017 ve 2018 yılını "dünyanın en çok satılan SUV modeli" olarak tamamlayan Toyota RAV4 tamamen yenilendi.Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye 'de yılın ikinci çeyreğinden itibaren hibrit versiyonu satışa sunulacak olan 5. jenerasyon RAV4, karakteristik bir tasarım, daha üst düzey performans, kapasite ve yüksek güvenlik sunuyor.Toyota RAV4 Hybrid, daha alçak ağırlık merkezi, artan gövde dayanımı, daha iyi yol tutuş, yüksek konfor, geniş kabin alanı, 580 litre ile sınıfının lideri bagaj kapasitesi ve güçlü tasarıma sahip.İlk RAV4'ü 1994 yılında tanıtarak dünya otomotiv pazarını yepyeni bir segmentle tanıştıran Toyota, bugün yeni 5. jenerasyon RAV4 Hybrid ile sınıfında bir adım öne çıkıyor.Toyota'nın TNGA-K platformunu kullanan ilk SUV modeli olan RAV4 Hybrid, sessizliği, kabinde çok daha fazla konforu ve genişliği ile birlikte ince işçiliğe sahip ayrıntılarıyla da dikkat çekiyor.Yeni RAV4'ün Türkiye'de satışa sunulacak hibrit versiyonu, kendi kendine şarj eden güç ünitesiyle sınıfında benzersiz bir seçenek olmaya devam ediyor. 222 HP güce sahip yeni 2.5 litre hibrit motor, elektrikli dört çeker AWD-i sistem ile zor şartlarda mükemmel bir performans gösteriyor.Yeni RAV4 Hybrid'in tasarımı, dünyanın en çok satılan SUV'una şimdi çok daha güçlü ve karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Yerden yüksekliği artırılan ve daha da genişleyen yeni RAV4'ün sağlam duruşu hemen göze çarpıyor.Vazgeçilmez özelliği çeviklikten yeni tasarımda da ödün verilmiyor. 4 bin 600 mm uzunluğundaki yeni model, uzunluk olarak mevcut jenerasyondan farklılık gösteriyor olsa da gövdenin ön ve arka uzantılarında yapılan eksiltmeye karşın aks mesafesinde yapılan 30 mm'lik artış ferah ve konforlu iç mekan sağlıyor.580 litrelik kapasite ile sınıfında iddialı bir bagaj hacmi sunuyor. Katlanan arka koltuklar, çift katlı bagaj zemini ile yeni RAV4 Hybrid'in genişliği de 10 mm artırılarak 1855 mm'ye çıkartıldı.Toyota RAV4 Hybrid'in kabindeki görüş açısı kilit noktalardan biriToyota RAV4 Hybrid'in tasarım sürecinde, kabindeki görüş açısı kilit noktalardan biri oldu. TNGA platform sayesinde kaput 15 mm alçalarak, sürücünün görüş açısı genişletildi. Ayrıca yan aynalar da daha aşağıya konumlandırıldı.Ön sütunlar daha ince hale getirildi, aracın omuz çizgisi alçaltılarak daha büyük camlarla her açıdan görüş açısı genişletildi. Böylelikle, yola hakim yüksek oturma pozisyonundan ödün vermeden daha çevik ve eğlenceli bir sürüş pozisyonu elde edildi.Geliştirilen en son güvenlik teknolojileri yeni RAV4 Hybrid modelinde de büyük önem taşıyor. 2015 yılında tanıtıldığı günden bu yana dünya çapında 10 milyon yeni araçta sunulan Toyota Safety Sense'in ikinci jenerasyonu RAV4 Hybrid'de standart olarak bulunuyor.Toyota Safety Sense'in aktif güvenlik sistemleri, kazalardan kaçınacak veya şiddetini azaltacak şekilde tasarlandı.Toyota Safety Sense, gündüz ve gece yaya algılama özelliğini içeren Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), bisiklet algılama özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), otomatik yönlendirme desteğini içeren Şerit Takip Sistemi (LDA) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) teknolojilerine de sahip.Toyota RAV4'ün yeni 2.5 litre Hybrid Dynamic Force motoru, yakıt ve emisyon verimliliğini bir araya toplarken daha fazla güç ve daha dinamik bir sürüş getiriyor. Dört çeker modelde 222 HP güç üreten hibrit motor, güç ve hızlanma açısından oldukça etkileyici performanslar sunuyor. RAV4 Hybrid bu sayede 100 km/s hıza sadece 8.1 saniyede çıkabiliyor.Toyota'nın birçok fayda sunan dördüncü jenerasyon kendi kendini şarj eden hibrit sistemi ilk kez Yeni RAV4'te kullanılacak. Daha kompakt hale getirilen hibrit sistemde, yeni bataryalar yüzde 11 daha hafif ve şanzıman kaybı öncekine oranla yüzde 25 daha az. RAV4 Hybrid, 4.5 lt/100 km tüketime ve 103 g/km emisyona sahip olarak ön plana çıkıyor.Toyota, Yeni RAV4 Hybrid'in akıllı dört çeker sürüş teknolojisini de tanıttıToyota, yeni RAV4 Hybrid ile birlikte geliştirilmiş akıllı dört çeker sürüş teknolojisini de tanıttı. Geliştirilmiş performansı, kapasitesi ve her şartta daha yüksek kontrol kabiliyetiyle modelin sürüş keyfini daha ileriye taşıyor.Mekanik AWD sistemlerine göre daha hafif ve kompakt olan elektrikli AWD-i sistemi şehir içinde daha iyi yakıt ekonomisi sunarken, yüksek hızda daha sessiz sürüş ve kaygan koşullarda daha iyi çekiş sağlıyor.Sistem aynı zamanda aracın hibrit sisteminden ve arkadaki ek motordan gelen gücü tahrik olarak kullanabiliyor. Bu tasarım enerji kayıplarını önlerken, ağırlık tasarrufu yaptırıyor ve farklı koşullarda daha verimli bir dört çeker sürüş kapasitesi sunuyor.Arka tekerleklerdeki maksimum tork yüzde 30 artırılarak 1300 Nm'ye çıkarıldı ve böylece her türlü zeminde yüksek performans elde edilmesi sağlandı. Bununla birlikte sürüş koşullarına bağlı olarak ön arka güç aktarımı 100: 0'dan 20: 80 oranına göre değişebiliyor.Toyota RAV4 Hybrid'de 18 inç alüminyum alaşım jantlar, tavan rayları, LED farlar, 7 inç dokunmatik multimedya ekranı ve direksiyonun arkasında 7 inç TFT çoklu bilgi ekranı yer alıyor.Bununla birlikte 8 inç dokunmatik ekran, akıllı giriş özelliği, tüm versiyonlarda standart olarak sunulan akıllı telefonlar için kablosuz şarj ünitesi, deri döşemeler ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler de sunuluyor.Yeni RAV4 Hybrid, Toyota'da ilk kez kullanılan bir özelliğe de sahip. Yeni kameralı dikiz aynası, daha iyi bir çevre görüş açısı sağlıyor. İstenildiğinde konvansiyonel otomatik kararan ayna olarak, direkt arkadaki yolu ve trafiği yansıtacak gibi kullanılabiliyor.RAV4 Hybrid'in diğer çarpıcı kabin özellikleri arasında aracın etrafını 360 derece gösteren Panoramik Görüş Monitörü de yer alıyor. Bu, aynı zamanda arazi şartlarında daha net görebilmek ve karar verebilmek adına sürücüye yardımcı oluyor. Ayrıca dar alanlarda sürücünün görüş açısında olmayan noktaları da gösteriyor.Toyota RAV4 Hybrid için özel olarak geliştirilen JBL premium ses sistemi, dokuz hoparlörlü, güçlü subwoofer'ı ve amfisi ile konser kalitesinde eşsiz bir müzik deneyimi yaşatıyor."2019 yılında Türkiye'de satış hedefimizi bin adet olarak belirledik"Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi ( CEO ) Ali Haydar Bozkurt, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de SUV segmentinin büyük ivme kazandığını belirtti.Bozkurt, şunları kaydetti:"Yeni RAV4 Hybrid ile Türkiye pazarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyoruz. Çok yoğun bir rekabete sahne olan SUV segmentine hibrit versiyonu ile yeni bir soluk getirecek ve kriterleri yeniden belirleyecek olan yeni RAV4 Hybrid, 25 yıldır pazarda güçlü duruşunu her zaman sergileyen bir Toyota modeli. Yeni tasarım diliyle kullanıcısını adeta eğlence ve maceraya davet eden RAV4 Hybrid, şehir yollarında olduğu kadar şehrin dışında hobilerinin peşinden koşanların beklentilerini karşılayacak bir yapıya kavuştu. Yüksek teknolojik donanımın yanında Toyota'nın güvenliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak en yeni ve en gelişmiş Toyota Safety Sense sistemini RAV4 Hybrid'de standart olarak sunuyoruz. 2019 yılında Türkiye'de satış hedefimizi bin adet olarak belirledik."Bozkurt, Toyota'nın 2020 yılına yönelik "her modele bir hibrit versiyonu" hedefinin Türkiye'de 2019 yılında hayata geçeceğini de kaydederek, "Türkiye'de hibrit bilinirliği çok arttı. Bu satışlara da yansımaya başladı. Öncüsü olduğumuz hibrit teknolojilerine yatırım yapmayı sürdüren bir marka olarak tüm modellerimizle birlikte RAV4 Hybrid'den de çok ümitliyiz." ifadelerini kullandı.