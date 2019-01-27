Son Dakika Haberleri: Toyota RAV4 tamamen yenilendi

Toyota RAV4 tamamen yenilendi

7 dakika önce

Toyota RAV4'ün hibrit versiyonu yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

Toyota RAV4 tamamen yenilendi, System.String[]
Toyota RAV4'ün hibrit versiyonu yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de satışa sunulacak. Toyota Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, "2019 yılında Türkiye'de satış hedefimizi bin adet olarak belirledik" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:43 

Ali haydar, Türkiye, Ekonomi
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