Toyota, start-up ödülleri için başvuruları bekliyor - Son Dakika
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Toyota, start-up ödülleri için başvuruları bekliyor

6 saat önce

Girişimciliği desteklemek adına Toyota Motor Europe (TME) ve iş okulu ISDI ile birlikte oluşturulan Toyota Start-up Ödülleri'ne başvurular tüm Avrupa'dan alınmaya başlandı.

Toyota, start-up ödülleri için başvuruları bekliyor, System.String[]

Girişimciliği desteklemek adına Toyota Motor Europe (TME) ve iş okulu ISDI ile birlikte oluşturulan Toyota Start-up Ödülleri'ne başvurular tüm Avrupa'dan alınmaya başlandı.


Toyota açıklamasına göre, yarışma ile insanların daha özgürce hareket etmelerini ve günlük yaşamlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunan şirketler hedefleniyor. Toyota, Türkiye'den de insanların yaşam kalitesini artıran ve hareket özgürlüğü sağlayarak yenilikçi çözümler sunan başvuruları bekliyor.


Uzman bir jüri tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda seçilecek 8 start-up projesi, Toyota Start-up Ödülleri'nin finalisti olacak ve 24-26 Şubat 2020 tarihlerinde Barselona'da girişimcileri buluşturan 4YFN etkinliğine davet edilecek. Finalistler, Toyota standında kurulacak ücretsiz bir sergileme alanına, Toyota sahnesinde çözümlerini sunmak için özel bir zaman aralığına, Toyota yöneticilerine, ziyaretçilere ve yatırımcılara kendisini tanıtma, şirketten iki üye için konaklama fırsatına da sahip olacak.

Açıklamaya göre, uzman jüri üyelerinin önünde bir saha yarışmasına da katılacak projeler, TME ile iş birliği potansiyelinin yanı sıra eğitim ve mentorluk fırsatı sağlayan Toyota Hızlandırıcı Programı'na geçişle de ödüllendirilecekler. Toyota Start-up Ödülleri'ni kazananlar ise 5 Şubat 2020'de "4YFN" etkinliğinin ana sahnesinde Toyota tarafından duyurulacak.


Söz konusu yarışma, Toyota'nın insanların özgürce hareket ettiğinde her şeyi başarabileceğine inanan "İmkansızı Dene" global hareketinin bir parçası olarak düzenleniyor. Başvurular, 26 Ocak'a kadar Toyota Startup Ödülleri'ne özel olarak hazırlanan "http://toyotastartupawards.com/" internet sayfasında yapılabilecek.

Toyota Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:56 Kaynak: AA
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