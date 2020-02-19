Toyota Startup Ödülleri'nin finalistleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toyota Startup Ödülleri'nin finalistleri açıklandı - Son Dakika Ekonomi

Toyota Startup Ödülleri'nin finalistleri açıklandı

8 saat önce

Toyota, düzenlediği Startup Ödülleri'nin finalistlerini duyurdu.

Toyota Startup Ödülleri'nin finalistleri açıklandı, System.String[]

Toyota, düzenlediği Startup Ödülleri'nin finalistlerini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın "Herkes İçin Hareket Özgürlüğü" konseptine uygun olarak düzenlenen "Toyota Startup Ödülleri" için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 45'ten fazla ülkeden 195 start-up başvurusu yapıldı.

Bu başvurular arasından Toyota Motor Europe (TME) ve iş okulu ISDI ile birlikte oluşturulan uzman jüri, 8 startup projesini finalde yarışmaya değer buldu.

Dünya çapında yapılan bu yarışma ile insanların daha özgürce hareket etmelerini ve günlük yaşamlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunan şirketler hedeflendi.

Toyota, 8 finalistin mobilite çözümlerini sergilemesi amacıyla 25 Şubat'ta Barselona'da özel bir organizasyon düzenleyecek. Finalistler burada yatırımcılar, medya ve yöneticilerden oluşan katılımcılara çalışmalarını gösterme fırsatı da bulacak.

8 finalist, Barselona'da son bir saha yarışmasına girecek ve jürinin değerlendirmesiyle aralarından 3 startup belirlenecek. Finale kalan 8 startup arasından seçilecek son 3 girişim, ISDI tarafından desteklenen Toyota Hızlandırıcı Programı'na geçişle ödüllendirilecek.

Sorunlara çözüm üreten startup'lar

Finale kalan 8 startup arasında; görme ve duyma engelli olanlara yenilikçi çözümler sunan 4blind, fiziksel sağlık sorunları olanlar için insanların hareketliliğini artıran hafif ve satın alınabilir teknolojiler geliştiren ABLE Human Motion ve sosyal destek robotu geliştiren Loro bulunuyor.

Ayrıca; insanların daha kolay hareket etmesini sağlayan kıyafet geliştiren MotorSkins, az-orta gelirli ülkelere rehabilitasyon sağlayan ProsFit, görme engelli insanlara yapay zeka teknolojisiyle çalışan EyeGuide ile yardımcı olan Seamless Vision, engelli insanları topluluklarını güvenle keşfetmeleri için cesaretlendiren SociAbility ve tekerlekli sandalyeli araç kiralama sitesi Wheeliz de finale kalan startup'lar arasında yer alıyor.

Barselona, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü
ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed'e İdlib çağrısı: Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırmayın Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak NATO toplantısında kriz! Yunanistan heyeti, Türkiye talebi reddedilince toplantıyı terk etti

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:54:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toyota Startup Ödülleri'nin finalistleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]