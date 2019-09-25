Son Dakika Haberleri: Toyota, Stevie'den altın ödüllerle döndü
Son Dakika Güncel Haber

Toyota, Stevie'den altın ödüllerle döndü

43 dakika önce

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, insan kaynakları alanında dünyanın en prestijli ödülü olarak gösterilen Stevie Ödülleri'nde büyük ödülü kazandı.

Toyota, Stevie'den altın ödüllerle döndü, System.String[]

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, insan kaynakları alanında dünyanın en prestijli ödülü olarak gösterilen Stevie Ödülleri'nde büyük ödülü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında öne çıkan 2019 Stevie Ödülleri'nin İnsan Kaynakları Kategorisinde "En İyi İş Verenler Stevie Altın Ödülü'nü" aldı.

Toyota'nın ödülü, New York'ta düzenlenen Stevie Ödülleri Gala Gecesi'nde Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ İnsan Kaynakları ve Tesis Yönetimi Grup Müdürü Seda Koytak'a takdim edildi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Stevie Ödülleri'ne 24 ülkeden 600'den fazla proje başvurusu gerçekleşti. Bu projelerden finale kalan yaklaşık 300'ü arasından "Çalışan Bağlılığında Başarı" kategorisinde büyük ödüle uzanan Toyota, bu kategoride Türkiye'den finalist olan tek firma oldu.

Toyota aynı zamanda kendi kategorisinde Altın Stevie Ödülü'nü alan tek şirket olmayı da başarırken, kategorisinden bağımsız olarak yüzlerce proje arasında jürinin en yüksek puan verdiği tek proje de seçilerek "The Grand Stevie Award Winner" unvanı aldı.

Dünyanın en iyi işverenlerini ve insan kaynakları profesyonellerini, ekiplerini, başarılarını ve insan kaynakları projelerini ödüllendiren "Stevie En İyi İş Verenler Ödülü", Toyota'nın insan kaynakları alanında bir kez daha ön plana çıkmasını sağladı.

"Toyota Türkiye'den Bağlılık Hikayeleri" temasıyla Stevie Ödülleri'ne başvuran Toyota, işveren markası uygulamalarını anlattı. Aynı zamanda çalışanların şirkete bağlılığını artırdığı gözlemlenen tüm projeler de Stevie Ödülleri'nde tanıtıldı.

Toyota Türkiye, New York, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır
Kafkas Kartalı tatbikatından fotoğraflar TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yeni kanalı resmen açıkladı Hollandalı iş adamı Müslüman oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:46:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toyota, Stevie'den altın ödüllerle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]