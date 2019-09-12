Toyota sürücüsü Kriss Meeke deneme sürüşü lideri

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin Marmaris'te gerçekleştirilen shakedown (deneme sürüşü) etabında Kriss Meeke birinci oldu.

Deneme sürüşü etabında iyi bir tempo sergileyen ve 4,70 kilometrelik etabı 3 dakika 25.3 saniyede tamamlayan Meeke, ilk sırada yer aldı.

Meeke, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımının "Aracı mümkün olduğu kadar koru ve çok zarar verme" isteğini yerine getirdiğini söyledi.

Meeke, "Umarım toz sabahın erken saatlerinde sorun değildir, temiz bir koşuya sahip olabiliriz ve en azından bizim için gelen büyük kayaları görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada ikinci sırada yer alan Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, Meeke'nin 1.2 saniye gerisinde kaldı ve etabı üçüncü tamamladı.

Şampiyona lideri Ott Tanak, dördüncü olduğu etapta, takım arkadaşının 1.4 saniye gerisinde kaldı. Citroen sürücüsü son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ise Meeke'nin 3 saniye gerisinde 6. sırada yer aldı.

Deneme sürüşü etabında ilk 10 sıra şöyle oluştu:

1. Kris Meeke - Toyota Yaris - 3 dakika 25.3 saniye

2. Andreas Mikkelsen - Hyundai i20 - +1.0

3. Thierry Neuville - Hyundai i20 - +1.2

4. Ott Tanak - Toyota Yaris - +1.4

5. Teemu Suninen - Ford Fiesta - +2.2

6. Sebastien Ogier - Citroen C3 - +3.0

7. Jari-Matti Latvala - Toyota Yaris - +3.2

8. Esapekka Lappi - Citroen C3 - +3.5

9. Dani Sordo - Hyundai i20 - +4.0

10. Pontus Tidemand - Ford Fiesta - +5.6