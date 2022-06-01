Toyota, tüm otomobillerine zam yaptı: İşte güncel fiyat listesi!

Tüm dünyada koronavirüs, çip krizi ve yükselen enflasyon, birçok alanda olduğu gibi otomobil sektöründe de fiyat pahalılığına yol açıyor. Bu duruma ülkemizdeki ekonomik durum da eklenince son dönemde arka arkaya uçuk zamlar geliyor. Görünen o ki bu zamlar gelmeye devam edecek.

Toyota, otomobillerine ortalama yüzde 5.5 zam yaptı

Birçok otomobil markası, dünya genelinde zam yapmaya devam ediyor. Ülkemizde en çok kullanılan markalardan birisi olan Toyota da bu zamlara ayak uydurdu. Şirket, bugün itibariyle tüm ürünlerine ortalama yüzde 5,5 zam uyguladı. İşte yeni Toyota fiyat listesi;

Corolla Fiyatları