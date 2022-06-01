Tüm dünyada koronavirüs, çip krizi ve yükselen enflasyon, birçok alanda olduğu gibi otomobil sektöründe de fiyat pahalılığına yol açıyor. Bu duruma ülkemizdeki ekonomik durum da eklenince son dönemde arka arkaya uçuk zamlar geliyor. Görünen o ki bu zamlar gelmeye devam edecek.
Toyota, otomobillerine ortalama yüzde 5.5 zam yaptı
Birçok otomobil markası, dünya genelinde zam yapmaya devam ediyor. Ülkemizde en çok kullanılan markalardan birisi olan Toyota da bu zamlara ayak uydurdu. Şirket, bugün itibariyle tüm ürünlerine ortalama yüzde 5,5 zam uyguladı. İşte yeni Toyota fiyat listesi;
Corolla Fiyatları
Fiyatları (TL) Corolla Hybrid Fiyatları ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) Son Dakika › Güncel › Toyota, tüm otomobillerine zam yaptı: İşte güncel fiyat listesi! - Son Dakika
VersiyonTavsiye Edilen 2022 MY
VersiyonTavsiye Edilen 2022 MY Hybrid'e Özel
Son Dakika
Fiyatları (TL)1.5 Vision456.5001.5 Vision Multidrive S476.6001.5 Dream504.8501.5 Dream Multidrive S524.9501.5 Flame Multidrive S558.3501.5 Flame X-Pack Multidrive S589.4501.5 Passion X-Pack Multidrive S637.800
Corolla Hybrid Fiyatları
ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL)Hybrid Dream e-CVT609.850Hybrid Flame e-CVT621.700Hybrid Flame X-Pack e-CVT642.400Hybrid Passion X-Pack e-CVT690.800
Son Dakika › Güncel › Toyota, tüm otomobillerine zam yaptı: İşte güncel fiyat listesi! - Son Dakika