Toyota Türkiye'de satış ve pazarlama bölümlerinde görev değişikliği - Son Dakika

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'de organizasyonel yapılanma kapsamında, 2016 yılından bu yana pazarlama direktörü olarak görev yapan Barış Erdim, satış direktörü olarak atanırken, Toyota Türkiye'nin yeni pazarlama direktörü olarak ise Özge Zengil görevlendirildi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ açıklamasına göre, Şirketin "Herkes İçin Mobilite" vizyonu ile şekillenen elektrikli modelleri kapsayarak genişleyen ürün gamı ve dinamik pazar koşulları kapsamında yeni bir yapılanma gerçekleşti.

Organizasyonel yapılanma kapsamında, 2016 yılından bu yana pazarlama direktörü olarak görev yapan Barış Erdim, satış direktörü olarak atandı.

Toyota Türkiye'nin yeni pazarlama direktörü olarak ise Özge Zengil görevlendirildi.

2003 yılında İTÜ Makine Mühendisliğinden mezun olan Zengil, New York Üniversitesi'nde MBA İşletme masterını tamamladı.

2008 yılından bu yana Toyota Türkiye'de Pazarlama Ürün ve Stratejik Planlama Bölümü'nde görev alıyordu.

Evli ve bir kız çocuğu annesi olan Zengil, Türkiye'de ağır ticari pazarında ürün bölümü deneyimine de sahip.