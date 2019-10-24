Son Dakika Haberleri: Toyota Türkiye'den emektar çalışanlarına plaket
Son Dakika Güncel Toyota Türkiye'den emektar çalışanlarına plaket

Toyota Türkiye'den emektar çalışanlarına plaket

13 dakika önce

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bünyesinde 5, 15 ve 25'inci yıllarını tamamlayan 481 çalışanına teşekkür plaketi verdi.

Toyota Türkiye'den emektar çalışanlarına plaket, System.String[]

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bünyesinde 5, 15 ve 25'inci yıllarını tamamlayan 481 çalışanına teşekkür plaketi verdi.

Toyota Türkiye'den yapılan açıklamada, şirketin üretim ve ihracatta rekorlar kırarak Türkiye ekonomisine değer kattığına, bunun yanında çalışan memnuniyetini temel önceliklerden biri olarak kabul ettiğine yer verildi.

Açıklamada, 5 yılını dolduran 136 ve 15 yılını dolduran 240 çalışana yapılan çeşitli organizasyonlarla yöneticiler tarafından plaket takdim edildiği belirtildi.

Corolla Kulüp Sosyal Tesisleri'nde 25 yıllık 105 çalışan için şirketin icra komitesinin de katılımıyla "Hizmet Yılı Ödül Töreni" düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Toshihiko Kudo fabrikanın ulaştığı rekorların altında her bir çalışanın imzası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak tüm çalışanlarımız çalışma disiplinleri ve şirket bağlılıklarıyla gurur tablomuz niteliğindedir. Bu sayının bu denli yüksek olması, çalışanlarımıza verdiğimiz değerin en büyük göstergesi olarak öne çıkıyor. Şirketimizde uzun yıllar boyunca emekleriyle gücümüze güç katan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, sağlık ve başarı dolu yıllar diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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