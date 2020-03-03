Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Erdim en etkin 50 CMO arasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Erdim en etkin 50 CMO arasında - Son Dakika

Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Erdim en etkin 50 CMO arasında

7 saat önce

Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile düzenlenen Türkiye'de "En Etkin 50 üst düzey pazarlama yöneticileri (CMO)" arasındaki yerini aldı.

Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Erdim en etkin 50 CMO arasında, System.String[]

Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliği ile düzenlenen Türkiye'de "En Etkin 50 üst düzey pazarlama yöneticileri (CMO)" arasındaki yerini aldı.

Toyota açıklamasına göre, Türkiye'nin en prestijli ve saygın araştırmalarından biri olarak kabul edilen ve Barış Erdim'in ikinci kez layık görüldüğü "En Etkin 50 CMO", CMO'ların, yeni dünyanın rekabet ortamında yükselen değerine dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor.

Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü Barış Erdim, Fortune 500, ISO 500 listeleri, borsaya kote, ciro, karlılık, sektördeki yeri, çalışan sayısı yönünden incelenen binin üzerindeki şirket arasından seçilen 400 kuruluşun CMO'su arasından ilk 50 içinde olmaya layık görüldü. Araştırma, danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda başarılı performanslarıyla dikkat çekenler arasından yapıldı. Erdim, ödülünü CMO Summit 2020'de düzenlenen törende aldı.

CMO Summit 2018'de düzenlenen "Dijital Dönüşüm ve Marketing 5.0" paneline de katılan Erdim, burada yaptığı konuşmada dijitalleşmenin önemine ve Toyota'nın pazarlama alanındaki gerçekleştirdiği dijital ve teknolojik çalışmalara değindi.

Erdim panelde yaptığı konuşmada, marka olarak online ve offline datayı birleştirmek için birçok çalışma yaptıklarını aktardı. Dijital platformlar sayesinde dijital iletişimin etkisini net olarak ölçebildiklerini kaydeden Erdim, "Üzerinde çalıştığımız konulardan biri müşteri segmentlerimizi daha detaylı ve dinamik hale getirmek, bunları hem doğrudan iletişim hem de dijital hedeflemede kullanmak. Kontrolün müşteride olduğu bir dönemde hem geleneksel kanalları iyi yönetmek, hem de yenilikçi kanalları kullanma konusunda hızlı hareket etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:34 Kaynak: AA
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