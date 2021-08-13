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Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi Bozkurt: "ÖTV matrahlarında yapılan düzenleme sektör açısından çok olumlu" - Son Dakika

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi Bozkurt: "ÖTV matrahlarında yapılan düzenleme sektör açısından çok olumlu"

13.08.2021 15:14
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi Bozkurt:

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, "Uzun bir süredir umutla beklediğimiz ve dile getirdiğimiz ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemeyi sektörümüz açısından çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, "Uzun bir süredir umutla beklediğimiz ve dile getirdiğimiz ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemeyi sektörümüz açısından çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, otomobil fiyatlarında artan kur baskısını azaltmak için çok uygun bir zamanda alınmış yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Matraha dayalı ÖTV sistemi, otomobil fiyatlarının neredeyse her ay artmasına yol açmaktaydı. Yükselen döviz kuru sebebiyle, birçok model yüzde 80'lik vergi dilimine girmiş, son dönemde yüzde 50 ÖTV baremine giren model neredeyse kalmamıştı. Tam zamanında yapılan bu düzenleme; özellikle ülkemizde üretilen yerli modellerin çok büyük kısmının yeniden yüzde 50'lik ÖTV diliminde yer almasını sağlayacaktır ve yerli üretimi destekleyecektir.

Bunun yanında hibrit araçlar için de ÖTV matrahının revize edilmesi Türkiye'de bu gelişmiş teknolojiyle üretim yapan bizler için de mutluluk verici. Çevreci araçlara son dönemde gösterilen büyük ilgi hibritler için getirilen düzenlemeyle karşılığını bulacak ve talebi artıracaktır. Çünkü hibrit versiyonlarımızda 60 bin TL'ye varan avantajları, getirilen yeni düzenlemeyle sunmaya başlayacağız.

Bunu örneklendirmek gerekirse; Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 57 bin 250 TL'lik indirim ile 345 bin 800 liradan 288 bin 550 TL'ye, Corolla 1.8 Hybrid Flame e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin TL'lik indirim ile 356 bin 400 liradan 297 bin 400 TL'ye, Corolla HB 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin 700 TL'lik indirim ile 360 bin 500 liradan 300 bin 800 TL'ye varan fiyat avantajları müşterilerimizle buluşacak."

Ayrıca ÖTV matrahı düzenlemesine giren Corolla, Corolla HB ve Yaris modellerinin barem içinde kalan versiyonlarına yüzde 17 oranında fiyat avantajı gelmiş durumda olduğunu belirten Bozkurt, Corolla 1.5 Dream Multidrive S modelimizin fiyatı 288 bin 950 TL'den 248 bin 100 TL'ye, Corolla HB 1.2 Dream Multidrive S modelimizin fiyatı 311 bin 350'den 256 bin 650 TL'ye gerilediğini belirtti.

Bozkurt, "Yeni düzenlemeyle birlikte gelen değişiklikler müşterilerimiz açısından da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Vergi avantajının gelmesiyle temmuz ayında durağan bir dönem geçiren sektörümüzde canlanmanın tekrar başlamasını bekliyorum. Bu durumda ne kadar araç bulabileceğimiz de önemli olacak. Talep artacaktır ama başta çip krizi nedeniyle üretimin etkilenmesi, sektörün tedariğe bağlı olarak ilerlemesine yol açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Toyota Türkiye, bozkurt, Türkiye, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi Bozkurt: 'ÖTV matrahlarında yapılan düzenleme sektör açısından çok olumlu' - Son Dakika Ekonomi


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