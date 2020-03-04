Toyota Türkiye üretime planlı bakım arası veriyor

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında tatile giriyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, talep artışına bağlı olarak üretim hattı düzenlemeleri, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 5-7 Mart 2020 tarihleri arasında üretime ara verecek. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanlarının büyük çoğunluğu söz konusu tarihler arasında yıllık ücretli izinlerini kullanacakken, fabrikada sadece bakım, onarım ve revizyon çalışmalarında görev alan personeller bulunmaya devam edecek.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 12 ayda 251 bin 949 adet araç üretirken, 227 bin 19 adet ihracat gerçekleştirdi. Fabrika, geçen dört yıllık süreçte de Avrupa'nın tüm Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim ve hibrit üretim yüzdesine ulaşmıştı. Üretim faaliyetlerini Sakarya'da gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2020 yılının sonunda bir önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını artırarak sürdürmeyi hedefliyor.