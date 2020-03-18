Toyota ve BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara veriyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Toyota ve BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara veriyor - Son Dakika Ekonomi

Toyota ve BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara veriyor

6 saat önce

Toyota ve BMW, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara verme kararı aldı.

Toyota ve BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara veriyor, System.String[]

Toyota ve BMW, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara verme kararı aldı.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da koronavirüs salgınının hızlandığı, bunun ekonomik ve sosyal etkilere yol açtığı kaydedildi.

Çeşitli Avrupa ülkelerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin kısa vadeli satış görünümünü belirsizleştirdiği, lojistik sıkıntılara ve arz zincirinde sorunlara neden olduğu anımsatılan açıklamada, çalışanların güvenliğine yönelik tedbirler doğrultusunda bugünden itibaren Avrupa'daki araç, motor ve şanzıman üretimine kademeli biçimde ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'da üretimin geçici olarak durdurulmuş olduğu anımsatılarak, İngiltere ve Polonya'daki üretim tesislerinin bugün, Çekya'daki tesisin ise yarın üretime ara vereceği bildirildi.

BMW'den yapılan açıklamada da şirketin koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ve Güney Afrika'daki otomobil fabrikalarında üretime 19 Nisan'a kadar ara verme kararı aldığı belirtildi.

Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:26 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:30
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı         
14:09
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek         
13:24
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum         
12:28
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:14:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toyota ve BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]