Son Dakika Haberleri: Toyota ve Jaxa'dan Uzay Araştırmaları İçin İşbirliği

Toyota ve Jaxa'dan Uzay Araştırmaları İçin İşbirliği

43 dakika önce

– Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile Ay'a gönderilmek üzere bir araç üretimi konusunda işbirliği yaptı.

Toyota ve Jaxa'dan Uzay Araştırmaları İçin İşbirliği, System.String[]
– Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile Ay'a gönderilmek üzere bir araç üretimi konusunda işbirliği yaptı.

Çeşitli yetkililerin açıklamaları ve yerel medyada yer alan haberlere göre, daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen küçük bir robot tasarlayan Toyota'nın üreteceği Ay arazi aracıyla şirket, uzay araştırmalarına tam olarak katılmış olacak. JAXA'dan bir yetkili söz konusu iddiaları doğrularken, haberin ayrıntılarının gelecek hafta JAXA ve Toyota'nın Tokyo'da düzenleyeceği sempozyumda duyurulacağını söyledi.

JAXA açıklamalarına paralel olarak Toyota da, JAXA ile "uzay araçları mobilitesi" üzerine bir ortak proje üzerinde işbirliği yaptıklarını doğrularken, söz konusu projeyle ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Yerel medyada yer alan haberlerde, Toyota'nın Ay yüzeyinde söz konusu görevde kullanılması için bir "mobilite yöntemi" üzerinde çalışmakta olduğuna ilişkin savlar yer aldı.

Söz konusu açıklamalar, JAXA'nın Hayabusa2 aracının Dünya'dan 300 milyon kilometre uzaklıktaki bir asteroide doğru alçaldığı haberlerinin sonrasında gelirken, Japonya'nın uzay araştırmaları için yenilenen çabasını ortaya koydu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:23 Kaynak: DHA

Japonya, Söz, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu 28 Yaşındaki Genç, Evine Girdiği 72 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etti

Gençlerden Örnek Davranış! Çıplak Ayaklı Vatandaşı Bulup Bot Hediye Ettiler Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:06:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toyota ve Jaxa'dan Uzay Araştırmaları İçin İşbirliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]