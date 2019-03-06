Toyota ve Jaxa'dan Uzay Araştırmaları İçin İşbirliği

– Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile Ay'a gönderilmek üzere bir araç üretimi konusunda işbirliği yaptı.

– Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile Ay'a gönderilmek üzere bir araç üretimi konusunda işbirliği yaptı.



Çeşitli yetkililerin açıklamaları ve yerel medyada yer alan haberlere göre, daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen küçük bir robot tasarlayan Toyota'nın üreteceği Ay arazi aracıyla şirket, uzay araştırmalarına tam olarak katılmış olacak. JAXA'dan bir yetkili söz konusu iddiaları doğrularken, haberin ayrıntılarının gelecek hafta JAXA ve Toyota'nın Tokyo'da düzenleyeceği sempozyumda duyurulacağını söyledi.



JAXA açıklamalarına paralel olarak Toyota da, JAXA ile "uzay araçları mobilitesi" üzerine bir ortak proje üzerinde işbirliği yaptıklarını doğrularken, söz konusu projeyle ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Yerel medyada yer alan haberlerde, Toyota'nın Ay yüzeyinde söz konusu görevde kullanılması için bir "mobilite yöntemi" üzerinde çalışmakta olduğuna ilişkin savlar yer aldı.



Söz konusu açıklamalar, JAXA'nın Hayabusa2 aracının Dünya'dan 300 milyon kilometre uzaklıktaki bir asteroide doğru alçaldığı haberlerinin sonrasında gelirken, Japonya'nın uzay araştırmaları için yenilenen çabasını ortaya koydu. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu

28 Yaşındaki Genç, Evine Girdiği 72 Yaşındaki Kadına Tecavüz Etti

Gençlerden Örnek Davranış! Çıplak Ayaklı Vatandaşı Bulup Bot Hediye Ettiler

Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz