Toyota ve Panasonic Elektrikli Araçlar İçin Pil Üretecek

Japonya
Çinli Firmalarla Yarışmak için Güç Birliğine Gidiyor
Elektrikli araçlar için pil üretmek isteyen Toyota bir başka Japon Teknoloji Devi Panasonic
ile güç birliği yapıyor. Toyota ve Panasonic Elektrikli Araçlar için Pil üretmek için hazırlanıyor.
Elektrikli araçlarda kullanılmak üzere pil üretmeye hazırlanan iki teknoloji devi. Toyota kaynaklarına göre Çinli firmalar ile rekabette öne çıkmak isteyen şirket bu konuda işbirliği geliştirmek için adımlar atıyor ve 2030 yılına kadar tam 1 Milyon Adet Elektrikli otomobil üretmek istiyor.
Toyota ve Panasonic elektrikli araçlar için pil üretecek ve bu konuda işbirliğine gitme planları ortaya çıkıyor. İki şirkete de yakın kaynaklara göre, Japon devlerin ortak girişiminin yüzde 51'inin Toyota'nın, geri kalan kısmının ise Panasonic'e ait olacağı belirtildi. Önümüzdeki dönemde ise, Mazda
ve Subaru
gibi Japon üreticilerin de Toyota ve Panasonic'in girişiminden faydalanabileceği vurgulanıyor.
Toyota 2030'a kadar 1 Milyon Adet Elektrikli Otomobil Üretmek istiyor.
Yapılacak ortaklığın, Toyota'nın 2030 yılına kadar elektrikli araç satışını yılda 1 milyon adetin üzerine çıkarmasına katkı sağlaması beklenirken, Panasonic'in de ortak girişim sayesinde maliyet avantajı elde edebileceği aktarıldı.
Panasonic hali hazırda TESLA'ya elektrikli otomobil bataryaları sağlıyor. Toyota ile yapılacak işbirliği Amerika
'ya olan bağımlılığını azaltacak önemli bir adım olarak görülüyor. Zira TESLA Şangay'da elektrikli otomobil bataryası üretmek için fabrika kurmaya başladı. Bu nedenle firma Çinli üreticilerden de batarya sağlayabilir.