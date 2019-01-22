Son Dakika Haberleri: Toyota ve Panasonic Otomotiv Pilleri Alanında İşbirliği Yaptı

Toyota ve Panasonic Otomotiv Pilleri Alanında İşbirliği Yaptı

5 dakika önce

– Japonya merkezli otomotiv şirketi Toyota ve elektronik şirketi Panasonic, elektrikli araçlar için lityum-iyon bazlı, katı ve yeni jenerasyon pillerin gelişimi, üretimi, dağıtımı ve siparişi için ortaklık anlaşması yaptı.

Toyota ve Panasonic Otomotiv Pilleri Alanında İşbirliği Yaptı, System.String[]
– Japonya merkezli otomotiv şirketi Toyota ve elektronik şirketi Panasonic, elektrikli araçlar için lityum-iyon bazlı, katı ve yeni jenerasyon pillerin gelişimi, üretimi, dağıtımı ve siparişi için ortaklık anlaşması yaptı.

Söz konusu anlaşmanın yasal onay beklediği ve 2020 yılına kadar onayın alınacağı öngörülürken, söz konusu anlaşmada Toyota yüzde 51, Panasonic de yüzde 49 hak sahibi olacak. Operasyonlarda toplam 3 bin 500 kişinin çalışması hedefleniyor.

Anlaşma kapsamına Toyota'nın çalışan yönetimi konusunda tam yetkiye sahip olacağı, Panasonic'in de ekipman ve diğer varlıkların Japonya ve Çin'de yer alan gelişim alanlarına gönderiminden sorumlu olacağı belirtildi.

Toyota Başkan Yardımcısı Shigeki Terashi, anlaşmayla ilgili şu yorumları yaptı:

"Panasonic ile birlikte, elektrikli araçların ana teknolojisini oluşturan pil endüstrisindeki rekabetimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Toyota ve diğer araç üreticilerinin elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkı sağlayarak küresel ısınma, çevresel ve enerji tüketimiyle ilgili sorunlarla mücadeleye destek olmak istiyoruz." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:10 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor Ziraat Bankasından, "Fenerbahçe'yi Küme Düşüreceğiz" Sözlerine Açıklama

600 Ton Hamsi Avlanan Kentte, Hamsi Kıtlığı Yaşanıyor 500 Kişinin Alınacağı 6 Aylık Geçici İş İçin 4 Bin 302 Kişi Başvuru Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:15:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toyota ve Panasonic Otomotiv Pilleri Alanında İşbirliği Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]