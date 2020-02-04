Toyota ve Panasonic yeni nesil elektrikli araçlara batarya üretecek

Toyota ve Panasonic, her otomobil üreticisinin kullanabileceği prizmatik batarya üretimi için Prime Planet Energy & Solutions isimli ortak girişimi kurdu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce iş birliği anlaşmasına imza atan Toyota, bu anlaşmanın detaylarını kamuoyuna açıkladı ve yeni şirketin 1 Nisan 2020'den itibaren faaliyetine başlayacağını duyurdu. Kurulan şirkette 5 bin 100 kişi istihdam edilecek ve bu istihdamın 2 bin 400'ü Çin'de çalışacak.

Prime Planet Energy & Solutions'da Toyota'nın hissesi yüzde 51, Panasonic'in ise yüzde 49 olarak belirlenirken, şirkete 3'ü Toyota'dan olmak üzere beş direktör ve biri Toyota'dan olmak üzere iki denetçi atanacak.

Prime Planet Energy & Solutions, geleceğin otomobilleri ve benzer ulaşım araçlarında hayati önem taşıyan bataryalar üzerinde çalışmalar yürütüyor. Açıklanan işbirliğiyle birlikte Toyota ve Panasonic rekabetçi, uygun maliyetli, güvenli ve kapasitesi yüksek bataryalar geliştirecek. Ortaklığın geliştirdiği ve ürettiği bataryalar sadece Toyota'ya değil, diğer tüm markalara ve endüstri kollarına da tedarik edilecek