Toyota ve Suzuki'den sermaye ortaklığı
43 dakika önce
Toyota, Suzuki'de yüzde 4.94 hisse almak için 96 milyar yen ödeyecek, Suzuki ise Toyota'da 48 milyar yen değerinde hisseye sahip olacak.
Toyota, Suzuki
'de yüzde 4.94 hisse almak için 96 milyar yen ödeyecek, Suzuki ise Toyota'da 48 milyar yen değerinde hisseye sahip olacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:55
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