Son Dakika Haberleri: Toyota ve Suzuki'den sermaye ortaklığı
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Toyota ve Suzuki'den sermaye ortaklığı

43 dakika önce

Toyota, Suzuki'de yüzde 4.94 hisse almak için 96 milyar yen ödeyecek, Suzuki ise Toyota'da 48 milyar yen değerinde hisseye sahip olacak.

Toyota ve Suzuki'den sermaye ortaklığı, System.String[]
Toyota, Suzuki'de yüzde 4.94 hisse almak için 96 milyar yen ödeyecek, Suzuki ise Toyota'da 48 milyar yen değerinde hisseye sahip olacak.
Suzuki, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:55 
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