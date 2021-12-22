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Toyota'ya Kristal Elma Yarışması'nda 4 ödül - Son Dakika

Toyota'ya Kristal Elma Yarışması'nda 4 ödül

22.12.2021 15:36
Toyota'ya Kristal Elma Yarışması'nda 4 ödül

Toyota, reklam ve pazarlama dünyasının en prestijli ödüllerinin başında gelen 33. Kristal Elma Reklam Ödülleri'nde "Mobilsen Özgürsün" kampanyasıyla 4 ödüle layık görüldü.

Toyota, reklam ve pazarlama dünyasının en prestijli ödüllerinin başında gelen 33. Kristal Elma Reklam Ödülleri'nde "Mobilsen Özgürsün" kampanyasıyla 4 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, herkes için mobilite kavramıyla hareket eden Toyota, yeni vizyonu ile engellilerin, hastalıklarından dolayı hareketleri kısıtlı kişilerin, yaşlıların, 7'den 70'e herkesin ileri teknolojiye sahip ürünleriyle dünya üzerinde özgürce, zahmetsizce ve keyifle hareket etmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Bu çerçevede tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de "Start Your Impossible-Mobilsen Özgürsün" hareketini başlatan Toyota, Reklamcılar Derneği (RD) tarafından 1988 yılından beri düzenlenen Kristal Elma Yarışması'nda; Entegre Kampanyalar/ Otomotiv-Ulaşım-Turizm ve Film-Online Film/ Otomotiv ve Otomotiv Ürünleri kategorilerinde "Kristal Elma" ile ödüllendirildi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ ayrıca; Dijital, Sosyal Medya ve Aktivasyon/ Özel Günlerde Yaratılan İçerikler, Medya-Medya kullanımı/ Dijital ve Sosyal Medya için Oluşturulmuş İçerik kategorilerinde de bronz ödülü almaya hak kazandı.

Otomotiv şirketinden bir mobilite şirketine dönüşme konusunda kararlı ve emin adımlar atan Toyota, "mobilite" kavramının temelini oluşturan "Start Your Impossible-Mobilsen Özgürsün" global hareketinin ilk ürünlerini Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları ile Paralimpik Oyunları'nda hizmete sunmuştu.

Toyota ayrıca Türkiye'de de "mobilite" vizyonu temelinde TV ve dijital mecralarda olimpiyat ruhuna vurgu yapan programlar yayınlamış ve bu programlarda "tutku, kardeşlik, saygı ve özgürlük" temaları aktarılmıştı. Kristal Elma ödülünü getiren bu yapımlardan biri de maraton koşusuna atıf yapılan engelli bir bireyin antrenörü ile birlikte tamamladığı "42 İmkansız Kilometre" belgeseli olmuştu.

Kristal Elma, Türkiye, TOYOTA, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toyota'ya Kristal Elma Yarışması'nda 4 ödül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toyota'ya Kristal Elma Yarışması'nda 4 ödül - Son Dakika
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