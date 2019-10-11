Son Dakika Haberleri: Toyota yeni hidrojenli aracıyla Tesla'ya rakip olmayı hedefliyor
Son Dakika Dünya Toyota yeni hidrojenli aracıyla Tesla'ya rakip olmayı hedefliyor

Toyota yeni hidrojenli aracıyla Tesla'ya rakip olmayı hedefliyor

1 saat önce

Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota, elektrikli arabalarla rekabet edebileceğini umduğu hidrojenle çalışan yeni aracını tanıttı. Mirai isimli model yakıt hücresi teknolojisini kullanıyor

Toyota yeni hidrojenli aracıyla Tesla'ya rakip olmayı hedefliyor, System.String[]

Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota, elektrikli arabalarla rekabet edebileceğini umduğu hidrojenle çalışan yeni aracını tanıttı. Mirai isimli model yakıt hücresi teknolojisini kullanıyor.


Toyota her ne kadar yaklaşık 20 senedir hidrojenli otomobil üretse de bu teknoloji çok yaygın tüketici kitlesine ulaşamadı. Tesla gibi elektrikli araç üreticilerin hızlı yükselişinin ardındansa hidrojenli araçlar daha da gölgede kaldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Nicola Tesla, Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yuto Nagatomo attı, Japonya farklı kazandı
Danimarka'da gündem başka! Başbakan, gülme krizine girdi Suriye yönetiminde terör örgütü YPG'ye iş birliği yanıtı: Ülkelerine ihanet edenlerle diyaloğa hazır değiliz Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye operasyona bir an önce son vermeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:32:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toyota yeni hidrojenli aracıyla Tesla'ya rakip olmayı hedefliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]