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Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı - Son Dakika

Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı

10.06.2021 09:19
Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı, System.String[]

Toyota Land Cruiser'ın yeni neslini Dubai'de gerçekleştirilen ve online olarak yayınlanan dünya prömiyeriyle tanıttı.

Toyota Land Cruiser'ın yeni neslini Dubai'de gerçekleştirilen ve online olarak yayınlanan dünya prömiyeriyle tanıttı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Land Cruiser 2021 yaz aylarından itibaren dünya çapında yaklaşık 130 ülke ve bölgede satışa sunmaya başlayacak.

70 yıllık geçmişi, 170 ülkede ve bölgede 10 milyondan fazla satış adediyle birlikte Land Cruiser, her yere gidebilme, araç içerisindekileri güvenli ve sağlam bir şekilde geri getirebilme unvanını daha ileriye taşıyor.

Tamamen yenilenen Land Cruiser, LC 300 versiyonuyla SUV ürün gamının yeni amiral gemisi konumunda olacak.

Toyota yeni Land Cruiser 300 ile birlikte bilinen güçlü, sağlam, dayanıklı ve güvenilir olma niteliklerini daha da ileriye götürdü. Bununla birlikte LC 300, geliştirilmiş arazi ve yol performansıyla kullanıcılarının her rotanın kolaylıkla üstesinden gelmesini de sağlıyor.

Motor, şanzıman ve platform tamamen yeni olmakla birlikte Land Cruiser'ın mühendisliği, yol ve en zor arazi şartlarında daha iyi performans gösterecek şekilde geliştirildi. Dünyada ilk kez LC'de yer alan teknolojiler dahil olmak üzere birçok geliştirmeyle birlikte Land Cruiser daha da iddialı hale getirildi.

Toyota bu anlayışla birlikte yeni TNGA mimarisini kullanarak ilk defa çerçeve üstü gövde tasarımıyla GA-F platformu üzerine bu aracı inşa etti. Bu sayede sıra dışı bir off-road kapasitesiyle beraber gövde sertliği ve daha yüksek dinamiklik elde edildi.

Yeni teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte ağırlık azaltıldı, ağırlık merkezi alçaldı ve güvenlik daha geliştirildi.

Land Cruiser'ın gelişen sürüş dinamikleri, yeni V6 çift turbo 3,5 litre benzinli ve 3,3 litre dizel motorla destekleniyor

Yeni Land Cruiser, bir önceki versiyona göre 200 kg daha hafifleşti. Dakar Rallisi deneyimi olan pilotlarla test edilen yeni süspansiyon sistemi, aracın yüksek kapasiteye sahip olmasının yanında yolda ve yol dışında sürücü için kolay kontrol edilmesini sağladı.

Dünyada ilk kez yeni Land Cruiser'da yer alan Elektronik Kinetik Dinamik Süspansiyon Sistemi (E-KDSS) optimum dikey tekerlek hareketinin elde edilmesini sağlayarak zorlu zeminlerdeki yol tutuşunu iyileştiriyor.

Yeni Land Cruiser, aynı zamanda Çoklu Arazi Monitörü ile donatılan ilk Toyota oldu. Bu sayede gerçek zamanlı olarak yol yüzeyinin görüntüsü, aracın etrafı ve lastiklerin pozisyonu görülebiliyor.

Çoklu Arazi Seçim Sistemi zemin yüzeyinin durumuna karar vererek otomatik olarak en uygun sürüş modunu seçerek ideal yol tutuşu sağlıyor.

Land Cruiser'ın gelişen sürüş dinamikleri, yeni V6 çift turbo 3,5 litre benzinli ve 3,3 litre dizel motorla destekleniyor. Her iki motor da yeni 10 ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. Yeni şanzımanla birlikte mevcut modele göre yüzde 10 daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu salımı elde edildi.

Yeni Land Cruiser 300, arazi sürüşlerinde aracı tam olarak hassas bir şekilde konumlandırılacak şekilde mevcut modelin ölçülerini, yaklaşma ve uzaklaşma açılarını da korudu. Bununla birlikte Yeni Land Cruiser, ikinci nesil Toyota Safety Sense sistemiyle güncellenen aktif güvenlik ve sürüş yardımcıları sunarak güvenlikte önemli bir da adım attı.

Ön Çarpışma Sistemi gibi ileri seviye kaza önleme özelliklerinin yanı sıra yeni Park Etme Destek Freni ile araç, park edilirken öndeki ve arkadaki engelleri tanıyarak olası kazaların önüne de geçebiliyor.

TOYOTA, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota yeni nesil Land Cruiser'ı tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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