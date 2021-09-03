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Toyota yeni Yaris Cross ile SUV konforu yaşanacak - Son Dakika

Toyota yeni Yaris Cross ile SUV konforu yaşanacak

03.09.2021 17:12
Toyota yeni Yaris Cross ile SUV konforu yaşanacak, System.String[]

Toyota, SUV ve B segmentindeki bilgi birikimi ile zengin mühendislik deneyimlerini bir araya getiren Yaris Cross modelinin test sürüşünü gerçekleştirdi.

Toyota, SUV ve B segmentindeki bilgi birikimi ile zengin mühendislik deneyimlerini bir araya getiren Yaris Cross modelinin test sürüşünü gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, konsept aşamasından itibaren Avrupalı kullanıcıların beklentilerine göre tasarlanan Yaris Cross, pratikliği, yüksek güvenlik standartlarını, dördüncü jenerasyon hibrit teknolojisini, SUV özellikleriyle buluştururken popüler Yaris hatchback modelinin iddiasını daha da ileriye taşıyor.

Yaris Cross, Toyota'nın Fransa'daki Valenciennes fabrikasında üretilecek. 400 milyon avro yatırımla birlikte bu fabrikada Yaris ve Yaris Cross modellerinin üretimi aynı hatta gerçekleştirilecek.

Yaris hatchback ve GR Yaris'ten oluşan ailenin genişlemesini sağlayan Yaris Cross, GA-B platformu üzerine yapıldı. Bu sayede Yaris hatchback'in güçlü yanlarını taşıyan yeni araç, eğlenceli bir sürüş, dinamik bir performans, yakıt verimliliği, düşük emisyon ve şehir içinde yüksek manevra kabiliyeti sunmaya hazırlanıyor. Yaris Cross modelinde Toyota'nın Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi AWD-i de sunulacak.

Avrupa'da büyüyen B segmenti SUV modelleri arasında güçlü bir konumda olacak Yaris Cross, Toyota'nın büyümesine de önemli katkı sağlayacak. 2025'te Avrupa'da yıllık 1,5 milyonluk satışlara erişmesini destekleyecek Yaris Cross, aynı zamanda hatchback modellerden geçiş yapmak isteyen kullanıcılara da hitap edecek.

Toyota'nın SUV tasarım dilini taşıyor

Toyota markasının SUV tasarım diliyle tasarlanan Yaris Cross, aynı zamanda "Rahat, Hızlı, Akıllı" tasarım temasıyla birlikte üretildi. Günlük aktivitelere kolayca uyum sağlayan ideal bir partner olarak gösterilen Yaris Cross, şehir içi SUV tasarımını yeniden hayal ederek rakiplerinden ayrılan daha cesur bir tasarım ortaya koydu.

Yaris Cross etkileyici ve kompakt tasarımının ardında konforlu ve büyük bir yaşam alanı da sunuyor. Aracın içerisindeki teknolojik kabin, her şeye kolay ulaşılacak şekilde tasarlandı. Sürüş modu seçim düğmeleri ve dört çeker sürüş modu dahil olmak üzere tüm bu kontroller vites kolunun hemen önüne konumlandırılarak pratik bir kullanım hedeflendi. Yüksek oturma pozisyonu sürücüye daha iyi bir görüş açısı sağlarken koltuk ve direksiyon tasarımı, konfor ve araç ile güçlü bir bağlantı oluşturacak şekilde yapıldı. Bununla birlikte 18 inç büyüklüğe kadar tercih edilebilen jantlar ise aracın güçlü SUV duruşunun altını çiziyor.

Yaris Cross, Yaris hatchback ile karşılaştırıldığında 1,595 mm ile 95 mm daha yüksek, 1,765 mm ile 20 mm daha geniş ve 4,180 mm ile 240 mm daha uzun ölçülere sahip. 2,560 mm ile aynı aks aralığına sahip yeni model, 170 mm ile 25 mm daha fazla sürüş yüksekliği sayesinde SUV görünümünü daha ileriye taşıyor. Koltuklar normal konumundayken 397 litre bagaj hacmine sahip Yaris Cross, arka koltuklar katlandığında 1,097 litre hacim sunuyor.

1.5 litre hibrit ve benzinli seçenekleri olacak

Toyota'nın yeni SUV modeli Yaris Cross, üç silindirli 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle tercih edilebilecek. Toyota'nın dördüncü nesil hibrit teknolojisine sahip olan Yaris Cross yüksek verimlilik ve yüksek performansı bir arada sunacak. Yaris Cross'un hibrit versiyonu 116 HP güç ile birlikte WLTP çevrimine göre 4.4-5.0 lt/100 km yakıt tüketimi ve 100-114 g/km CO2 emisyon gerçekleştiriyor.

1.5 litre benzinli motorla da sunulacak Yaris Cross, CVT şanzıman veya altı ileri manuel şanzımanla eşleştirilebilecek. Üç silindirli benzinli motorun maksimum gücü 125 HP ve maksimum torku 153 Nm olacak.

Yaris Cross, Toyota'nın yarı otonom park sistemi ile de tercih edilebilecek. Aracın Panoramik Görüntü Monitörü ve Akıllı Sonarlarını kullanan sistem, rakip sistemlere göre daha hızlı çalışarak öne çıkıyor. Gündüz ve gece kullanılabilen akıllı park özelliği, aracın direksiyonunu, frenini geri geri ve paralel park manevralarında kontrol ediyor. Böylece dar park alanları dahil olmak üzere akıcı bir şekilde park edilebilmesini sağlıyor. Hafıza özelliği ise sık kullanılan park alanlarını kayıt ederek park etme işini kolaylaştırıyor.

Valenciennes, Fransa, TOYOTA, HP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota yeni Yaris Cross ile SUV konforu yaşanacak - Son Dakika Ekonomi


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