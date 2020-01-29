Toyota, Yetenek Gelişim Programı'nın ikinci dönemi tamamlandı - Son Dakika
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Toyota, Yetenek Gelişim Programı'nın ikinci dönemi tamamlandı

7 saat önce

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'nin Yetenek Gelişim Programı "Game Changer" ikinci dönem mezunlarını verdi.

Toyota, Yetenek Gelişim Programı'nın ikinci dönemi tamamlandı, System.String[]

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'nin Yetenek Gelişim Programı "Game Changer" ikinci dönem mezunlarını verdi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, bu program çerçevesinde belirlenen 5 Toyota çalışanı 2 yıl boyunca; eğitim programları, seminerler, bireysel gelişim programları, startup kurucuları ile buluşmalar, ünlü CEO'ların başarı ve başarısızlık hikayelerini ilk ağızdan dinlemek gibi yoğun bir eğitim programını bitirmeyi başardı.

Yetenek Gelişim Programı'ndan bu yıl mezun olanlar kapanış projelerinde bir ilke de imza attılar.

Mezunlar, Brand Week, TEDX, Marketing Meetup gibi iş dünyasının yakından takip ettiği etkinliklerden ilham alarak adını The Game Changer Experience koydukları etkinlikle, gelişim programı boyunca birlikte oldukları bazı eğitmenleri, CEO'ları, Startup kurucularını ve danışmanlarını Toyota çalışanlarıyla buluşturarak, 2 yıl boyunca yaşadıkları deneyimi tüm çalışanların da yaşamasını sağladı.

Toyota Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:50 Kaynak: AA
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