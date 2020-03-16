Toyotasa Acil Yardım Hastanesi 'Karantina' hastanesine çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Toyotasa Acil Yardım Hastanesi 'Karantina' hastanesine çevrildi - Son Dakika

Toyotasa Acil Yardım Hastanesi 'Karantina' hastanesine çevrildi

6 saat önce

Toyotasa Acil Yardım Hastanesi 'Karantina' hastanesine çevrildi Boşaltılan hastane sadece korona şüphelileriyle ilgilenecek Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi boşaltılarak karantina hastanesine çevrildi.

Toyotasa Acil Yardım Hastanesi 'Karantina' hastanesine çevrildi

Boşaltılan hastane sadece korona şüphelileriyle ilgilenecek

SAKARYA - Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi boşaltılarak karantina hastanesine çevrildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsünün tespitinin yapıldığı 25 hastanenin ismi açıklandı. Açıklanan hastanelerin içinde Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bulunuyor. SAÜEAH'ta yaşanan yoğunluk nedeniyle alınan yeni kararla Toyotasa Acil Yardım Hastanesi tamamen boşaltılarak karantina hastanesine çevrildi. Hastane içinde bulunan hastalar başka hastanelere gönderilirken, poliklinikler hizmet vermeyecek. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan karantina altındaki hastalarda bu hastaneye sevk edilecek. Hastane içinde görevliler maske takarak önemleri aldığı görüldü.

Toyotasa Acil Yardım Hastanesi 'Karantina' hastanesine çevrildi

Sakarya Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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