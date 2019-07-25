Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde elektrik kesintisi
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Sakarya'da Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde şalter ve jeneratörde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle hafta sonu elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:34 Kaynak: AA
'da Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde şalter ve jeneratörde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle hafta sonu elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde bulunan besleme şalter ve jeneratörün arızalı olması nedeniyle elektrik kesintilerinde bu şalterlerde devreye girme aşamasında zaman zaman sorun meydana geldiği belirtildi.
Sorunun giderilmesi amacıyla bakım ve onarım yapılacağı bildirilen açıklamada, "27 Temmuz Cumartesi gece saat 00.00'dan 28 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde elektrik kesintisi olacaktır." ifadelerine yer verildi.
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