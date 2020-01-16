Toyzeria Antalya Satış Organizasyonu açıldı - Son Dakika

1.Toyzeria Antalya Satış Organizasyonu kapılarını açtı. Türkiye'nin her yerinden gelen yüzlerce uzman ziyaretçi, çeşitli kategorilerdeki sayıları milyonları bulan oyuncakları inceledi.



1. Toyzeria Antalya Satış Organizasyonu kapılarını açtı. Sektörde 13 yıldır deneyime sahip Fatih Ciğerlioğlu tarafından 16-19 Ocak tarihlerinde Antalya Royal Seginus Hotel'de düzenlenen organizasyonda binlerce oyuncak görücüye çıktı. Organizasyonda geleneksel tahta oyuncaklardan son teknoloji oyuncalara kadar çok sayıda ürün sergileniyor. Türkiye'nin yeni oyuncak pazarı olmaya aday Toyzeria'da oyuncakların yanı sıra lisans, hobi, spor ve boş zaman ekipmanları da bulunuyor.



"Türkiye'nin hedeflerine destek"



Organizasyonun açılış törenine katılan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli'ne kurulması planlanan Oyuncak İhtisas OSB kapsamında, sektör temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin bu alanda çok ciddi mesafe kat ettiğini dile getiren Minsolmaz, "Daha kat edeceği mesafe var, çünkü tüketiminin üçte biri kadar üretim yapıyor. Büyük bir ülkeyiz ve sadece 15 milyon öğrencimiz var. Bu alanda ihracatımız var ama çok fazla ithalat da var, bu manada desteklenmesi gereken bir alan. Üreticilerimiz kendi yolunda baya bir mesafe kat etmişler, beklentileri küçük desteklerle bunu Türkiye'de önemli bir katma değer ve ihracat alanı haline getirebilmek ve Türkiye'nin hedeflerine destek olmak" şeklinde konuştu.



Oyuncak alanının dünyada çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Minsolmaz, "Dünyada 46-50 milyar dolarlara varan ciddi pazarı olan bir alan. Bu alanın yarısını 25 milyar dolarla Çin kapatmış durumda. Pazarın en büyük olduğu alanlardan birisi de Avrupa, bizim de önümüzde uzun bir alan olduğunu düşünüyorum" dedi.



: "50 katılımcı firma yer alıyor"



Organizasyonun ev sahibi Fatih Ciğerlioğlu ise, 50 tane katılımcı firma ve çok sayıda ziyaretçinin yer aldığını söyledi. Organizasyonun oyuncak sektörünün yeni, teknolojik ve trend ürünlerinin sergilendiği bir platform olduğunu belirten Ciğerlioğlu, "Sadece satış değil sektörün kendi içerisindeki mekanizmalarının da konuşulup, istişarelerin yapıldığı bir ortam burası. Türkiye'de üretilen, ithal edilen, distribütörlüğü olan bütün firmalarımız ziyaretçilerine ürünlerini sergiliyor. Ahşap, plastik, peluş, puzzle, çocuk gereçleri, bisiklet gibi birçok ürün yelpazesine sahip. Organizasyonun bundan sonraki yıllarda da devamı olacak" diye konuştu.



Ciğerlioğlu, katılımcı firmaların yüzde 80'inin üretim yapan firmalar olduğunu kaydetti.



"Dünyada ikinci bölge olacak"



Açılış töreninde bulunan Toptan Oyuncakçılar Yapı Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık da, Türkiye'nin ilk Oyuncak İhtisas Özel OSB'sinin kurulum aşamalarının devam ettiğini hatırlatarak, "OSB kurulduğu taktirde dünyada oyuncak sektöründe kümeleşmiş ikinci bölge olacak. Sektörün büyük oyuncuları Trakya bölgesinde kümeleşmiş vaziyette, sektöre çok büyük destek vermektedir. Dünyada en büyük üretim Çin'de yapılmakta, Çin'den sonraki ikinci bölge olma yolunda ilerliyor şuanda. Sektörün hepsinin bir arada olması üretimin artmasına fayda sağlayacak. Yan sanayiinin gelişmesine de katkı sağlayacak" dedi.



"Bizim oyuncaklarımız olmadı"



Chiva Eğitim Araçları sahibi Avni Akpınar, "Ürünlerimizin hepsi ülkemizde üretilen ahşap oyuncak guruplarından oluşuyor. Çocukların gelişimine yönelik oyuncaklar ürettik. Bultak ve puzzle gibi ürünler çocukların gelişimine katkı sağlayacak oyuncaklar. El - göz koordinasyonunu hareketlendirecek oyuncaklar. Genellikle anaokul ağırlıklı grubumuz bulunuyor" dedi.



Türkcan Sarıçoban da, tavla ve okey oyunlarının yeni versiyonlarını tanıttı. Tavla ve İstanbul severler için İstanbul motifleri işlemeli tavlalar ve inci detaylı okeyler ilgi çekti. Sarıçoban, görenlerin çok beğendiğini ve ilgiden memnun olduğunu söyledi.



15 yıldır kendi ürünlerini piyasaya sürdüğünü aktaran Ümit Geldi ise, "Bizim kendi oyuncaklarımız olmadı belki ama çocuklarımızın, yeğenlerimizin daha çok oyuncakları olmaya başladı. İlk önce iç piyasada alıp satıyorduk, sonra da ithal etmeye başladık. Biz de 0-3 yaş üstü ambulans, itfaiye gibi her türlü oyuncak bulunuyor" ifadelerini kullandı.



Hacı Bayram Şeker de, sömestr tatilinin geldiğini belirterek çocuklar için oyun zamanı olduğuna işaret etti. Fuarda 10-15 bin çeşit ürün sergilediklerini belirten Şeker, tüm yaş gruplarına hitap eden oyuncakların olduğunu söyledi. Şeker, kız çocukların bebek ve mutfak setlerine, erkek çocukların ise drone, helikopter gibi oyuncaklara yöneldiğini kaydetti. Ailelere sitem eden Şeker, çocuklara tablet vermek yerine oyuncak verilmesi konusunda tavsiyede bulundu. - ANTALYA