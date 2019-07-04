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Toz cinayetinin sanığına müebbet

1 saat önce

Toz cinayetinin sanığına müebbetBURSA - Bursa'da arabasıyla kapılarının önünden geçerken toz çıkardığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışmada bir kadını öldürdüğü iddia edilen sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Toz cinayetinin sanığına müebbet
BURSA - Bursa'da arabasıyla kapılarının önünden geçerken toz çıkardığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışmada bir kadını öldürdüğü iddia edilen sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl mayıs ayında Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Murtaza E. arabayla evine giderken, kendi kapısının önünde oturan B.Ç., otomobilin toz kaldırmasından rahatsız oldu. Tartışmanın ardından Murtaza E.'nin evinden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Fişeklerden biri B.Ç.'nin eşi Çimen Çaymaklar'ın kalbine saplandı. Çaymaklar, hayatını kaybetti.
Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Murtaza E., son kez hakim karşısına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, "Öldürme kasdım yoktu. Olay günü arkadaşlarımla alkol aldım. Daha sonra eve gitmek için kalktık. Aracı ben kullanıyordum. Çimen Çaymaklar'ın kapısının önünden geçtik. Benim evim de az aşağıda. Evime gitmek için arabadan indiğimde, bana hakaret ettiler, küfrettiler. Ben de korktuğum için eve gittim. Kendimi ve ailemi korumak için silahımı alarak havaya ateş ettim. Ben ateş etmeden önce dışarıdan 2 el silah sesi duymuştum. Maksadım öldürmek değildi. Kimin kurşunuyla öldüğünü bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verdi. Suça karıştığı iddia edilen M.E. ve F.G. ise beraat etti.
Toz cinayetinin sanığına müebbet
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:26 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
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