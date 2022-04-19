Toz fırtınası etkili oldu - Son Dakika
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Toz fırtınası etkili oldu

19.04.2022 14:27

Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinde etkili olan toz fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinde etkili olan toz fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz fırtınası, Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinde etkili oldu. Rüzgarla birlikte etkisini artıran toz bulutu, cadde ve sokaklarda vatandaşları olumsuz etkiledi. Yer yer 100 metrenin altına inen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Temel ihtiyaçları için dışarı çıkan vatandaşlar, toz fırtınası nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını söyledi.

(Ahmet Atan - İHA)

Toz fırtınası etkili oldu
Toz fırtınası etkili oldu
Toz fırtınası etkili oldu
Toz fırtınası etkili oldu

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Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toz fırtınası etkili oldu - Son Dakika


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