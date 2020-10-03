Toz haline getirilen taşlar sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

Toz haline getirilen taşlar sanat eserine dönüşüyor

- Toz haline getirilen taşlar sanat eserine dönüşüyor 19 yıldır sabırla taş tozunu tuvale yapıştırarak resim yapıyor Denizli'de yaşayan emekli öğretmen, 19 yıldır topladığı renkli taşlarla adeta sanat eseri oluşturuyor.

- Toz haline getirilen taşlar sanat eserine dönüşüyor

19 yıldır sabırla taş tozunu tuvale yapıştırarak resim yapıyor

DENİZLİ - Denizli'de yaşayan emekli öğretmen, 19 yıldır topladığı renkli taşlarla adeta sanat eseri oluşturuyor. Toz haline getirdiği taşları elekten geçiren emekli öğretmen daha sonra tane tane işleyerek birbirinden güzel eserleri tekrardan yapıyor.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki emekli Fen Bilgisi öğretmeni Hüseyin Çoban, ders kitabında yer alan konusu gereği taş biriktirerek öğrencilere gösteriyordu. Bir süre sonra bu taşları toplamaya başladı. Daha sonra renkli taşlarla resim yapabileceğini öğrenen Çoban, 19 yıldır toz haline getirdiği taşları birer sanat eserine dönüştürüyor. Yurtdışından ve yurdun dört bir tarafından topladığı renkli taşları önce havanda ezerek toz haline getiriyor. Elekte elenen kumları iğne tığ ucuyla tuvale yapıştırarak birbirinden özel tablolara dönüştürüyor. Tek tek toz haline gelen renkli taşlar emekli öğretmenin duvarlarını süslüyor.

"İğne ile kuyu kazar misali"

Kullanılan taşların değerli ve yarı değerli taşlar olduğunu belirten Hüseyin Çoban, "Değerli ve yarı değerli taşlardır. Bu taşları ülkemizin her yerinden temin ediyorum. Kendim gidemesem bile arkadaşlarım istediğim taşları bizlere gönderiyorlar. Yurt dışından sadece mavi taşı getirtiyorum. Bu çalışmalar benim 19 yılımı aldı. 19 yıldan bu yana bu çalışmalara ağırlık verdik. Bunları havanda ufalıyorum. Sonrada ufaladığım bu taşları tuval üzerine iğne ucu yardımıyla tutkal ile yapıştırıyorum. ve kuruduktan sonra diğer çalışmalara devam ediyorum. İğne ile kuyu kazar misali ağır ağır çalışmalarıma devam ediyorum. Bu çalışmalar 2 aya kadar süren çalışmalar oluyor" dedi.

Toz haline getirilen taşlar sanat eserine dönüşüyor
Toz haline getirilen taşlar sanat eserine dönüşüyor
Toz haline getirilen taşlar sanat eserine dönüşüyor
Toz haline getirilen taşlar sanat eserine dönüşüyor

Emekli, Atama, Resim, Toz, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Toz haline getirilen taşlar sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cenazede tartıştığı eniştesini öldüren saldırgan, iki akrabasını da yaraladı Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı Van'da koronavirüs tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdi Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi         
20:49
Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var         
20:13
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi         
18:54
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin         
17:08
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 21:59:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Toz haline getirilen taşlar sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei