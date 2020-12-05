Toz kondurmadığı 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor - Son Dakika

Toz kondurmadığı 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor

05.12.2020 14:56

Toz kondurmadığı 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Amasya'da yaşayan oto elektrik ustası Bahattin Şahin, adeta toz kondurmayıp gözü gibi baktığı 1975 model "Murat 124" otomobilini 100 bin liraya satıyor.

Toz kondurmadığı 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor

AMASYA - Amasya'da yaşayan oto elektrik ustası Bahattin Şahin, adeta toz kondurmayıp gözü gibi baktığı 1975 model "Murat 124" otomobilini 100 bin liraya satıyor. Şahin, klasik otomobil tutkusuyla tanınan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın da telefon açtırıp bilgi edindiğini söylediği otomobilini yaz boyunca sürdükten sonra kışın çadırla kapatıp tamirhanesine çekiyor.

Amasya Küçük Sanayi Sitesi'nde oto elektrik tamirhanesi işleten Bahattin Şahin, anahtarsız çalıştırma, merkezi kilit, otomatik cam, geri görüş ve çeşitli sistemlerle donatıp tüm parçalarını elden geçirdiği 20 yıldır kullandığı klasik aracına bir otomobil fiyatı kadar masraf yaptığını anlatarak tamirhane yerine daha güzel bir ortamda sergilenmesini istediği için 100 bin liraya satışa çıkardı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın da menajerinin kendilerini arayıp bir projede kullanmayı düşündükleri otomobil hakkında bilgi edindiğini de belirten 61 yaşındaki Şahin, " Merzifon'daki Murat 124'ü gelip görmüştü. Buyursun gelsin benim arabamı da görsün" dedi.

Katıldığı yarışmalarda da dikkat çeken otomobilinin kullanımına çok özen gösteren Şahin, "Otomobilime yazın biniyorum. Kışın da havalar soğumaya başladığında içerip alarak çadırını çekip nisana, mayısa kadar dinlendiriyorum" diye konuştu.

Toz kondurmadığı 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor
Toz kondurmadığı 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor
Toz kondurmadığı 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor
Toz kondurmadığı 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor

Bahattin Şahin, Otomobil, Amasya, Toz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Toz kondurmadığı 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor - Son Dakika Ekonomi


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