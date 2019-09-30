Son Dakika Haberleri: Toz maskeli hırsızlar otomobilin camını kırıp çantayı çaldı (2)
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Toz maskeli hırsızlar otomobilin camını kırıp çantayı çaldı (2)

1 saat önce

130 BİN TL ÇALMIŞLARKocaeli'nin Darıca ilçesinde toz maskesi takan hırsızların park halindeki otomobilin camını kırarak içerisinde 130 bin TL olan çantayı çaldığı belirlendi.

Toz maskeli hırsızlar otomobilin camını kırıp çantayı çaldı (2), System.String[]

130 BİN TL ÇALMIŞLAR
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toz maskesi takan hırsızların park halindeki otomobilin camını kırarak içerisinde 130 bin TL olan çantayı çaldığı belirlendi. Otomobil sahibinin aracını yol kenarına park ettikten sonra para yatırmak için bankaya gittiği, kalan parayı ise çantada bıraktığı, hırsızların araç sahibini takip ettiği tespit edildi. Polis hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kocaeli, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:13 Kaynak: DHA
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