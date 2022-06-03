Kent merkezinden genel görüntü
Binaların üzerindeki sarı toz bulutu
Araçların üzerini kaplayan tozlar ANKARA - Ankara'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: AA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika
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