Toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika
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Toz taşınımı etkili oldu

03.06.2022 09:48

Kent merkezinden genel görüntü Binaların üzerindeki sarı toz bulutu Araçların üzerini kaplayan tozlar ANKARA - Ankara'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinden genel görüntü

Binaların üzerindeki sarı toz bulutu

Araçların üzerini kaplayan tozlar ANKARA - Ankara'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Toz taşınımı etkili oldu
Toz taşınımı etkili oldu
Toz taşınımı etkili oldu
Toz taşınımı etkili oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toz taşınımı etkili oldu - Son Dakika

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