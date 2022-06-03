Toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı - Son Dakika
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Toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı

03.06.2022 12:17

Toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı Yozgat'ta etkili olan toz taşınımı araçların üzerlerinin toz tabakasıyla kaplanmasına neden oldu.

Toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan toz taşınımı araçların üzerlerinin toz tabakasıyla kaplanmasına neden oldu.

Ülkenin birçok bölgesinde etkili olan ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, sabah saatlerinden itibaren Yozgat'ta hayatı olumsuz etkiledi. Park halindeki araçların üzerleri toz tabakasıyla kaplandı. Vatandaşlar tozla kaplanan araçlarını temizledi. Özellikle sabah erken saatlerde etkili olan toz taşınımı rüzgarla birlikte etkisini azalttı.

Tozla kaplanan aracını temizleyen esnaf Önder Aydın, "Sabah kalktığımızda gökyüzü toz bulutuyla kaplıydı. Araçlarımız tozla kaplandı biz de temizlemeye çalışıyoruz. Aracımızı yıkadıkça çamur akıyor." dedi.

Toz taşınımı nedeniyle okula gitmekte zorlandığını söyleyen öğrenci İbrahim Samet Keklikçi ise "Sabah okula giderken her yer tozdu. Elimiz yüzümüz hep toz oldu çok zor gittik okula. Her yer tozdu." şeklinde konuştu.

Toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı
Toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı
Toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı
Toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Suriye, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toz taşınımı etkili oldu, araçların üzeri tozla kaplandı - Son Dakika

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