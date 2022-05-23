Erzurum, Kars ve Tunceli'de toz taşınımı, hava kalitesinde azalmaya neden oldu

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerrecikleri Erzurum, Kars ve Tunceli'de etkili oluyor.

Tunceli'de sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı, hava kalitesinde azalmaya neden oldu.

Görüş mesafesinde düşüş yaşanan kentte, araçların üzeri ve evlerin çatıları tozla kaplandı.

Bazı vatandaşlar maske takarak tozdan korunmaya çalıştı.

Erzurum

Erzurum'da ise gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü.

Erzurum- Erzincan kara yolunda ilerleyen sürücülerin araçlarında maske taktığı görüldü.

Etkisini artıran toz bulutu, araçların üzerinin tozla kaplanmasına neden oldu.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de toz taşınımı, sarıçam ormanları ile Hançerlidüzü mevkisinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

İlçe merkezinde araç ve bina çatılarını toz kapladı.

Bazı vatandaşlar tozdan korunmak için maske kullandı.

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı, bölgede etkisini sürdürüyor.