GAZİANTEP - Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2) - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2)

02.06.2022 19:51

Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde etkisini gösteren toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde etkisini gösteren toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep kent merkezi başta olmak üzere Nurdağı, İslahiye ve Araban ilçelerinde öğleden sonra etkisini gösteren toz taşınımı akşam saatlerine kadar devam etti.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yetkililer, toz taşınımının etkili olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

GAZİANTEP - Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2)
GAZİANTEP - Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2)
GAZİANTEP - Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2)
GAZİANTEP - Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2)
GAZİANTEP - Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2)
GAZİANTEP - Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2)
GAZİANTEP - Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2)
GAZİANTEP - Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2)
GAZİANTEP - Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2)

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2) ŞANLIURFA - Toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2) Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi Sağanak yağış Kula'da hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2) - Son Dakika


Son Dakika
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:46 Fabrikaya odun getiren tır, refüjdeki bariyerlere çarptı! Sürücüsü hayatını kaybetti
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 21:51:09. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement