Toz taşınımı nedeniyle Ankara-Siirt seferlerini yapan uçak Batman'a indi - Son Dakika
Üye Girişi

Toz taşınımı nedeniyle Ankara-Siirt seferlerini yapan uçak Batman'a indi

25.04.2022 20:05

Toz taşınımı nedeniyle Ankara-Siirt seferlerini yapan uçak Batman'a indi Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin ikazlarının ardından Siirt'te, Suriye üzerinden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

Toz taşınımı nedeniyle Ankara- Siirt seferlerini yapan uçak Batman'a indi

SİİRT - Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin ikazlarının ardından Siirt'te, Suriye üzerinden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte Ankara-Siirt seferini yapan uçak Batman Havalimanı'na indi.

Siirt'te sabah etkili olan toz taşımı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken uzmanlar, toz bulutlarının kenti yarın terk etmesini beklediklerini belirtti. Uzmanlar, bu durumlarda bilhassa astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı ve kalp hastalığı olan bireylerin önümüzdeki birkaç gün boyunca dışarıya çıkmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Toz taşınımı nedeniyle Ankara-Siirt seferlerini yapan uçak Batman'a indi
Toz taşınımı nedeniyle Ankara-Siirt seferlerini yapan uçak Batman'a indi
Toz taşınımı nedeniyle Ankara-Siirt seferlerini yapan uçak Batman'a indi
Toz taşınımı nedeniyle Ankara-Siirt seferlerini yapan uçak Batman'a indi

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Ankara'da askeri malzeme satışı için anlaştığı Ukraynalı yetkiliyi dolandıran 5 kişi gözaltına alındı Son dakika haber | Ankara'da askeri malzeme satışı için anlaştığı Ukraynalı yetkiliyi dolandıran 5 kişi gözaltına alındı Siirtil Hayvansever, Yaralı Köpeği Uçakla Hastaneye Taşıdı Siirtil Hayvansever, Yaralı Köpeği Uçakla Hastaneye Taşıdı

Meteoroloji, Batman, Ankara, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Toz taşınımı nedeniyle Ankara-Siirt seferlerini yapan uçak Batman'a indi - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın mahkemedeki sözleri: Bu yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir
19:46 Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!
19:37 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi
19:37 Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
19:25 Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi! İşte karar sonrası sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler
19:10 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz
19:08 Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Sonuna gelindi
19:03 Küme düşmesi kesinleşen Göztepe'nin yeni sahibi netleşiyor! Anlaşma imzalanırsa dünyaya açılacaklar
18:42 Bayram tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor
18:38 Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 20:11:55. #1.13#
SON DAKİKA: Toz taşınımı nedeniyle Ankara-Siirt seferlerini yapan uçak Batman'a indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement