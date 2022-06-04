Toz taşınımı sebebiyle çamur yağdı, oto yıkamacılar en hareketli günlerinden birini yaşadı - Son Dakika
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Toz taşınımı sebebiyle çamur yağdı, oto yıkamacılar en hareketli günlerinden birini yaşadı

04.06.2022 10:07

Toz taşınımı sebebiyle çamur yağdı, oto yıkamacılar en hareketli günlerinden birini yaşadı Düzce'de toz taşınması sebebiyle yağmurla birlikte yağan çamur hayatı olumsuz etkiledi.

Toz taşınımı sebebiyle çamur yağdı, oto yıkamacılar en hareketli günlerinden birini yaşadı

DÜZCE - Düzce'de toz taşınması sebebiyle yağmurla birlikte yağan çamur hayatı olumsuz etkiledi. Araçlarının üzerleri çamurla kaplanan sürücüler, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Düzce'de toz bulutunun ardından etkili olan kısa süreli çamur yağışı, hem günlük yaşamı olumsuz etkiledi hem de araçları çamurla kapladı. Araçları çamurla kaplanan sürücüler, oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacı Selçuk Ölmez, yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Sabah yıkadığımız araçları tekrar yıkamak zorunda kaldık. Sürekli bir çamur yağışı var. Yağmur çiselemesi şeklinde devam ediyor. Bu da müşterilerimizi etkiliyor. Tekrar tekrar araçları yıkamaya alıyoruz. Bugün her aracı tekrar tekrar yıkadığımız oldu. Yıkadığımız aracı dışarıya alıyoruz. Aynı şekilde her yeri çamurla kaplanıyor. 10 dakika sonra bu görüntüye tekrar ulaşabiliyoruz. Eğer araç bekleyecek ise tekrar su tutmak zorunda kalıyoruz. Sürekli zaten tekrar gelenler oluyor. Bugün bu konu ile ilgili epey bir yoğunluk söz konusu" ifadelerini kullandı.

Toz taşınımı sebebiyle çamur yağdı, oto yıkamacılar en hareketli günlerinden birini yaşadı
Toz taşınımı sebebiyle çamur yağdı, oto yıkamacılar en hareketli günlerinden birini yaşadı
Toz taşınımı sebebiyle çamur yağdı, oto yıkamacılar en hareketli günlerinden birini yaşadı
Toz taşınımı sebebiyle çamur yağdı, oto yıkamacılar en hareketli günlerinden birini yaşadı

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Kaynak: İHA

Tragger, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toz taşınımı sebebiyle çamur yağdı, oto yıkamacılar en hareketli günlerinden birini yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toz taşınımı sebebiyle çamur yağdı, oto yıkamacılar en hareketli günlerinden birini yaşadı - Son Dakika
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