Toz taşınımı ve mevsim bozukluğu çiçekleri yaktı, arılar telef oldu - Son Dakika

Toz taşınımı ve mevsim bozukluğu çiçekleri yaktı, arılar telef oldu

Arılar kovanda kaldı, bal üretimi sıfıra düştü

DİYARBAKIR Diyarbakır'da son günlerde anlık mevsimsel değişimlerin berberinde Suriye ve Mısır üzerinden gelen toz fırtınası arıcıları olumsuz etkiledi. Mevsim etkisiyle arıların üretim kaynağı çiçekler yanarken kovanlardan çıkamayan arıların telef olmasıyla bal üretimi oranında düşüşe sebep oldu.

Diyarbakır'da anlık mevsimsel havanın değişmesiyle arıların bal üretim kaynağı olan bitkiler yanarak zarar gördü. Afrika üzerinden gelen toz taşınımıyla çiçeklerin zarar görmesiyle bunlardan beslenen arılar kovanlarından çıkamayarak telef oldu. Yaklaşık 18 yıldır arıcılık yapan Mehmet Gümüş, arıların telef olmasından dolayı bu yıl bal oranında ciddi düşüşün yaşanacağını öngördüklerini söyledi.

"18 yıldır böyle mevsim görmedim, petekler boş kaldı"

Bu yıl gördükleri mevsimsel geçişlerin 18 yıldır yaşamadıklarını ifade eden Gümüş, bu yıl iklimi kadar kötü bir iklim yaşamadıklarını ifade etti. Gümüş, "Geçen yıl arılarımız polene iyi giderdi şuan ise polene az gelir geliyor ve gelişme yok. Mevsimsel geçişlerde şuanda sıkıntı yaşıyoruz, Adana bölgesinden Diyarbakır'a kadar arıcılar sitem ediyor. Güneş açıp kapanması etkiliyor, arılar şu anda uçmuyor, dışarı çıkmıyor. Arılar çalışmadığı zaman geri kalıyor. Nisan ayında arı harıl harıl çalışması lazımdı. Çöl tozu baya bir etkiledi, otları da yakıyor, kurudular. Albert Einstein'ın dediği gibi 'Arılar olmasa insanlık ancak 4 yıl yaşayabilir.' Kovanlarda verim olursa 25 kiloya kadar verebilir, verimden düştüğü için arılarımız çok öldü, birçok kovanı kapattık. Arıcılık mesleği Türkiye geneli gençliğe yönelik aktifliği yok. Şu anda gençler bu işi yapmıyor. Geçmiş yıllarda herkes aktif, seve seve yaparken şu anda girdisi arttığı için kimse yapmak ilgilenmiyor. Arıcılığın bitmesi demek insanlığın bitmesi demektir" dedi.