Toz taşınımı yağmurla birlikte çamura dönüştü - Son Dakika
Son Dakika Genel Toz taşınımı yağmurla birlikte çamura dönüştü - Son Dakika

Toz taşınımı yağmurla birlikte çamura dönüştü

57 dakika önce

Toz taşınımı yağmurla birlikte çamura dönüştü Şanlıurfa'da toz taşınımı Şanlıurfa'da görülen toz taşınımı yağmurla birleşince çamur olarak kente düştü.

Toz taşınımı yağmurla birlikte çamura dönüştü, System.String[]

Toz taşınımı yağmurla birlikte çamura dönüştü

Şanlıurfa'da toz taşınımı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da görülen toz taşınımı yağmurla birleşince çamur olarak kente düştü.

Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı yaşandı. Şehrin üzerini kaplayan kahverengi bulut, sabah saatlerinde yağmurla birlikte kente düştü. Yağmurla birlikte inen toz, araçların üzerinde çamur tabakası oluşturdu.

Yağmurun yağmasının koronavirüsünün ortadan kalmasına vesile olmasını dileyen vatandaşlar, toz taşımının çamur olarak yağmasının ise havadaki kiri temizlediğini vurguladı.

Meteoroloji toz taşınımı uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşımının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ile Doğu Akdeniz'de Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta etkili olması beklendiğini açıklandı.

Şanlıurfa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:47 Kaynak: İHA
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