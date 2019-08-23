"Tozanlı Vadisi bal üretimi noktasında cazibe merkezi olacak"

Sivas Valisi Salih Ayhan, merkeze bağlı Karabalçık, Hafik Beykonağı köyü ile Tozanlı Vadisi ve Melekdede mevkisinde bulunan ormanlık alan arazisinde incelemede bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, ilk olarak merkeze bağlı Karabalçık köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede organik bal yetiştiriciliği yapan Engür ailesinin misafiri olan Ayhan, arıların bulunduğu alanı gezerek, bal sağımına katıldı.



Organik bal yetiştirmesinden dolayı aileye teşekkür eden Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Tozanlı Vadisi'nde organik arıcılığı desteklemek için çalışmalarımız var. Bu bölgeyi nitelikli bal üretimi yapma noktasında cazibe merkezi haline getireceğiz. Mevcut potansiyelimizi koruyup, üzerine neler koyabiliriz bunun gayreti içindeyiz. Sivas'ta arıcılık kültürü var. Bunun daha modern bir hale getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Tozanlı Vadisi'nde organik arıcılık noktasında bir çalışmamız var. Burası nitelikli bal üretimi noktasında cazibe merkezi olacak. Bal üretiminde Sivas çok önemli bir yerde olacak."

Vali Ayhan, daha sonra Gülpınar köyü ve Faraz Yaylası'na geçti. Bölge halkı ile bir süre sohbet eden Ayhan, vatandaşların taleplerini dinleyerek, eksikliklerin imkanlar ölçüsünde giderileceğini söyledi.



Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, bölgede yapılan çalışmalar hakkında Vali Ayhan'a bilgi verdi.

Ziyaret ve incelemelerde, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tulay ve diğer ilgililer de yer aldı.