Son Dakika Haberleri: "Tozanlı Vadisi bal üretimi noktasında cazibe merkezi olacak"
Son Dakika Güncel Haber

"Tozanlı Vadisi bal üretimi noktasında cazibe merkezi olacak"

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, merkeze bağlı Karabalçık, Hafik Beykonağı köyü ile Tozanlı Vadisi ve Melekdede mevkisinde bulunan ormanlık alan arazisinde incelemede bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, merkeze bağlı Karabalçık, Hafik Beykonağı köyü ile Tozanlı Vadisi ve Melekdede mevkisinde bulunan ormanlık alan arazisinde incelemede bulundu.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, ilk olarak merkeze bağlı Karabalçık köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede organik bal yetiştiriciliği yapan Engür ailesinin misafiri olan Ayhan, arıların bulunduğu alanı gezerek, bal sağımına katıldı.


Organik bal yetiştirmesinden dolayı aileye teşekkür eden Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Tozanlı Vadisi'nde organik arıcılığı desteklemek için çalışmalarımız var. Bu bölgeyi nitelikli bal üretimi yapma noktasında cazibe merkezi haline getireceğiz. Mevcut potansiyelimizi koruyup, üzerine neler koyabiliriz bunun gayreti içindeyiz. Sivas'ta arıcılık kültürü var. Bunun daha modern bir hale getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Tozanlı Vadisi'nde organik arıcılık noktasında bir çalışmamız var. Burası nitelikli bal üretimi noktasında cazibe merkezi olacak. Bal üretiminde Sivas çok önemli bir yerde olacak."

Vali Ayhan, daha sonra Gülpınar köyü ve Faraz Yaylası'na geçti. Bölge halkı ile bir süre sohbet eden Ayhan, vatandaşların taleplerini dinleyerek, eksikliklerin imkanlar ölçüsünde giderileceğini söyledi.


Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, bölgede yapılan çalışmalar hakkında Vali Ayhan'a bilgi verdi.

Ziyaret ve incelemelerde, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tulay ve diğer ilgililer de yer aldı.

Salih Ayhan, Jandarma, Hafik, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek 13 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı
Yaşlı adam 'kuyumcu soygunu' yalanı ile 120 bin TL dolandırıldı Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Son dakika: Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 18:07:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Tozanlı Vadisi bal üretimi noktasında cazibe merkezi olacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]