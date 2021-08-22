TOZDAN KURTULMAK İÇİN YOLA YANIK YAĞ DÖKTÜ - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde oto galeri işletmecisi Murat Acar (48), tozdan kurtulmak için iş yerinin önündeki toprak yola yanık yağ döktü. Murat Acar, "Belediyeye kaç defa gittim. Sağ olsunlar 'toprak dökelim' dediler. Kendi imkanlarımla sorunu çözmüş oldum" dedi.

Kumluca'ya bağlı Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde oto galeri işleten Murat Acar, iş yerinin önünden geçen toprak yolda oluşan toza çözüm bulunması için belediyeye başvurdu. Belediyeden asfalt yapılamayacağı ancak toprak dökülebileceği cevabını alan Murat Acar, kendince bir çözüm buldu. Sanayi sitesinden yanık yağ alan Murat Acar, tozdan kurtulmak için yola döktü.

Murat Acar, "Belediyeye kaç defa gittim. Sağ olsunlar 'toprak dökelim' dediler. Toprak çözüm olmazdı. Ben de yolun tozundan kurtulmak için gittim sanayi sitesinden yanık yağ aldım. Kendi imkanlarımla sorunu çözmüş oldum" dedi.