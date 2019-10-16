Son Dakika Haberleri: Tozdan şikayetçi olan kadınların yol kapatma eylemi
Son Dakika Güncel Tozdan şikayetçi olan kadınların yol kapatma eylemi

Tozdan şikayetçi olan kadınların yol kapatma eylemi

1 saat önce

Kars'ta bir grup kadın, yoldan geçen araçların toz çıkardığını gerekçe göstererek mahalle yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Kars'ta bir grup kadın, yoldan geçen araçların toz çıkardığını gerekçe göstererek mahalle yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki İnönü Caddesi üzerinde bulunan İsmail Aytemiz Bulvarı'nda ikamet eden bir grup kadın, tüm girişimlere rağmen yollarının asfaltlanmadığını ve yoldan geçen araçların toz çıkardığını ileri sürerek eylem yaptı.

Kadınlar, mahalledeki ara sokak yolunu odun ve boş arı kovanlarıyla trafiğe kapattı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir süreliğine trafiğe kapatılan yolu yeniden ulaşıma açtı.

Eylem yapan kadınlardan Nihal Taşkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yenişehir Mahallesi'nde oturduğunu belirterek, "Kışın kar yağıp eridiğinde mahallemiz çamur oluyor. Yazın da boğazımıza kadar toz içinde kalıyoruz. Belediye başkanı ve ilgililer bizim bu durumumuzu görsün, duysun ve utansın. Sözde burası semt olarak en iyi mahalle biliniyor ama en berbat yer bura. Here yere durumu bildirdik, sesimizi duyan yok. Biz de yolu kapatarak sesimizi duyurmak istedik." dedi.

Tozdan şikayetçi olan kadınların yol kapatma eylemi

Yenişehir, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:11 Kaynak: AA
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