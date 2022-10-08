TOZKOPARAN'DA GERGİN YIKIM

GÜNGÖREN Tozkoparan'da kentsel dönüşüm kapsamında 4 apartman bloğunun yıkımı başladı. Durumu protesto eden mahalleli basın açıklaması yaptı.

Tozkoparan'da bir süredir devam eden kentsel dönüşüm projesi için sabahın erken saatlerinde polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler Tozkoparan'a gelerek elektrik, su, doğalgazı kesti. Mahalle sakinleri ise gece saatlerinde toplandı. Gruptakiler ateş yakarak, yıkımı protesto etti. Yıkım, sabah saatlerinde başladı.

Belediye ekipleri, boşaltılmayan bazı dairelerin kapılarını koçbaşı ile kırarak, tahliye etti. Ardından 4 apartmanda yıkım başladı. Mahalleli slogan attıktan sonra basın açıklaması yaptı.

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