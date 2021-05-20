Tozkoparan İskender 24. Bölüm - Son Dakika

23 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da ekranlara gelecek olan Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

İskender, Ece ve Ayberk'in planı karşısında süper güçlerinin ortaya çıkması tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Salih ve Fikri ise taşın izini sürerken, ÇL-B'nin uyarısıyla laboratuvara yabancı birisinin girdiğini öğrenir. Laboratuvara giren kişi, zaman makinesini etkisiz hale getirmeye başlayınca, Tozkoparanlar panik içerisinde laboratuvara koşarak durumu kurtarmaya çalışır. Diğer yandan Tayfun ve Duygu, Ece ile Ayberk'in kendilerinden habersiz bir şeyler çevirdiğini fark ederek onları sorguya çeker. Üzerindeki baskıya dayanamayan Ayberk, soluğu Mavi Ay'ın yanında alır ve Mavi Ay'a İskender'siz bir "hiç" olduklarını söyler. Bu sözlerden etkilenen Mavi Ay'ın morali bozulunca, İskender devreye girer ve son karşılaşmaya katılmayacağını açıklar. İskender, Mavi Ay'a kendisi olmadan da Kasırga'yı yenebilecek güçte olduğunu hatırlatacaktır. Ancak Giovanni, yine başka bir hile peşindedir ve Mavi Ay'ın karşılaşmada "attan düşmüşe dönmesi" için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olup biterken Savaş Hoca, Makbule teyzeye yaptığı bir ziyaret esnasında zaman yolcuğu için gereken taşı bulur ve gözlerine inanamaz. Gitme vaktinin yaklaştığını gören İskender, sonunda Rüya'ya kendisinin Tozkoparan İskender olduğunu itiraf eder.

Ayberk ve Ece, yaptıkları planla İskender'in süper güçlerini ortaya çıkarabilecek mi? Salih ve Fikri, laboratuvara girip zaman makinesini bozan kişiyi yakalayabilecek mi? Son karşılaşmanın galibi kim olacak? Mavi Ay, son karşılaşmaya gerçekten de İskender'siz mi katılacak? Rüya, İskender'in itirafı karşısında ne yapacak?

Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası, Tozkoparan İskender'in yeni bölümüyle her Pazar saat 17.00'de TRT 1'de…