Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde: İskender kaçırılıyor - Son Dakika

25 Nisan Pazar günü saat 16.00'da ekranlara gelecek olan Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

Güçlerini yeniden kazanan İskender, Salih ve Rüya ile mutlu bir güne uyanır. Kahvaltı için ekmek almaya çıkan İskender, yolda daha önce iki kez karşılaştığı eşkıya Cengiz'i görür. Cengiz'in peşine düşen İskender eve gelmeyince Rüya ve Salih paniğe kapılırlar. Duruma bakılırsa Mavi Ay'ın da İskender'in nerede olduğuna ilişkin bir bilgisi yoktur. Mavi Ay'ın panik halinden şüphelenen Kasırga da sonunda İskender'in kayıp olduğu bilgisine ulaşır. Haberin yayılmasıyla birlikte herkes İskender'i bulmak için seferber olurken, Fikri'nin aklına bir fikir gelir. Cihangir'in İskender'i kaçırmış olabileceğinden şüphelenen Fikri, Salih'i de yanına alarak Giovanni'yi sıkıştırır. Tüm bunlar olurken İskender, izbe bir mekânda Cengiz ve adamlarıyla hesaplaşmaktadır. Cengiz'in İskender'in zihgirini ele geçirmesiyle birlikte zihgirine bir şey olmasından korkan İskender çaresiz kalır ve teslim olur. Kaçmak için bir yol arayan İskender'in karşısına bir anda tanıdık bir yüz çıkar. Bu yüz Giovanni'den başkası değildir.

Cengiz'in İskender ile karşılaşması bir tesadüf mü? İskender, Cengiz ve adamlarını alt edebilecek mi? Mavi Ay ve Kasırga İskender'in nerede olduğunu bulabilecek mi? İskender'in kaçırıldığı yerde bir anda karşısına çıkan Giovanni ne yapmak istiyor? İskender kurtulup ailesine ve arkadaşlarına kavuşabilecek mi?