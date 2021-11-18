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"Tozkoparan İskender" yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara geliyor… - Son Dakika

"Tozkoparan İskender" yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara geliyor…

18.11.2021 10:20
"Tozkoparan İskender" yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara geliyor…

Beklenen an geldi! TRT 1'in sevilen çocuk dizisi Tozkoparan İskender, yeni sezon ilk bölümüyle (27. Bölüm) 21 Kasım Pazar günü saat 17.30'da ekranlara geliyor.

Tozkoparan İskender ve arkadaşları, yeni sezonda okçuluğun yanı sıra, Türk dövüş sanatları, mangala ve mas güreşi gibi etnosporlarda rakipleriyle mücadele ederken, yapacakları zaman yolcuklarıyla kötülüklere engel olacaklar.

Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

Sultan II. Beyazıt'a düzenlenmesi planlanan suikastı önleyen Tozkoparan İskender ve Mavi Ay, görevlerini başarıyla tamamlamıştır. Ancak zamanın kapısının nasıl açıldığını gören mühendisbaşı Ahriman, Zamangaç'ı ele geçirebilmek için İskender'e bir tuzak hazırlar ve onu hapseder. İskender; Salih, Fikri ve Mavi Ay'ın desteğiyle düşmanlarını püskürtse de Ahriman Zamangaç'ı çalmayı başarır ve ortadan kaybolur.

Günümüzde ise Rüya ve Savaş, aniden ortaya çıkan Zamanbozan isimli esrarengiz kitapta ortaya çıkan çizimleri görünce, İskender ve Mavi Ay'ın başının belada olduğunu anlar. Derhal zaman makinesinin olduğu laboratuvara giden Rüya ve Fikri, Mavi Ay ve İskender'i kurtarmak için zaman yolculuğu yapar. Zamanbozan kitabında ortaya çıkan yeni çizimler sayesinde Kemankeş Ocağı'nın tehdit altında olduğu anlaşılınca Tozkoparanlar derhal günümüze geri döner. Tozkoparanlar, bir yandan Kemankeş Ocağı'ndaki emanetleri kurtarmaya çalışırken diğer yandan Temrenli'de her şeyin bıraktıkları gibi olmadığını anlar.

Temrenli'de göze batan en büyük değişiklik Pençe Spor Akademisi'dir. Mühendisbaşı Ahriman'ın soyundan gelen Haluk, yeğeni Cenk ve Efsun hoca tarafından idare edilen Pençe'nin tabelasında "Korkalar Giremez. Pençe Kaybetmez" yazmaktadır. Pençe, geçmişten dönen Tozkoparanlar için tatsız bir günümüze hoş geldin sürprizi olacaktır.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Tozkoparan İskender' yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara geliyor… - Son Dakika


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