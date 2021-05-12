Tozkoparan Okçuluk Yarışması için Bosna Hersek'teki hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika

Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde 18 Mayıs'ta yapılacak Tozkoparan Balkan Okçuluk Yarışması için Bosna Hersek'teki hazırlıklar yoğun şekilde devam ediyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Okçular Vakfı iş birliğinde düzenlenecek yarışmaya Saraybosna ve Mostar'dan katılacak 13 kişilik ekip, okçuluk eğitmenleriyle antrenmanlarını sürdürüyor.

YEE'den yapılan açıklamada, kadın ve erkek kategorilerinde yarışacak adayların daha önce Türkiye'den gelen eğitmenlerden ders aldıkları belirtildi.

Yarışmaya tüm Balkanlar'dan adayların katılabileceği ifade edilen açıklamada, birinci olanlara 4 bin 500 avro ödül verileceği de kaydedildi.