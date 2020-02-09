Tozlu gazete sayfaları erişime açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tozlu gazete sayfaları erişime açıldı - Son Dakika

Tozlu gazete sayfaları erişime açıldı

6 saat önce

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 1928-1942 arasında yayınlanmış 55 yerel ve ulusal gazete arşivini erişime açtı.

Tozlu gazete sayfaları erişime açıldı, System.String[]

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 1928-1942 arasında yayınlanmış 55 yerel ve ulusal gazete arşivini erişime açtı.


1928-1942 arasında yayınlanmış 581 bin 106 sayfadan oluşan 55 yerel ve ulusal gazetesini OCR tekniği ile tarayarak sanal dünyaya yükledi.


Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında yürütülen hizmet ile araştırma yapmak isteyenler için erişime açılan gazetelerden biri Ulus, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat haberini manşetten 'Evladını kaybettin, Türk milleti sen sağol' başlığıyla veriliyor.


En Son Havadis gazetesinin 23 Nisan 1941 yılındaki manşetin de farklı kesimden bireylerin kol kola girerek oluşturduğu fotoğraf ile birlik ve beraberlik mesajı veriliyor.


Gazete arşivlerinde 23 Haziran 1939'da Hatay'ın Türkiye sınırlarına katılması, 18 Haziran 1941'de Türkiye ile Almanya arasında imzalanan saldırmazlık paktı, 1942'de Şükrü Saraçoğlu'nun Başbakan olması gibi önemli olayların duyurulduğu manşetler yer alıyor.


Kurumun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda istanbul.edu.tr adresinden arşive ulaşılabileceği bildiriliyor. - İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:56 Kaynak: İHA
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