Üye Girişi
"Tozlu masa" ile başladığı bilek güreşinde şampiyonluklara uzandı - Son Dakika

"Tozlu masa" ile başladığı bilek güreşinde şampiyonluklara uzandı

22.08.2021 12:30

Milli sporcu Emre Yılmaz, çocuk yaşlarda spor salonunda vücut geliştirme yaparken fark ettiği tozlu bilek güreşi masasını temizleyerek başladığı bilek güreşinde, iki kez Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Milli sporcu Emre Yılmaz, çocuk yaşlarda spor salonunda vücut geliştirme yaparken fark ettiği tozlu bilek güreşi masasını temizleyerek başladığı bilek güreşinde, iki kez Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Rize'de 14 yaşında ortaokul okurken vücut geliştirme yapmak için spor salonuna kayıt yaptıran Yılmaz, burada fark ettiği tozlu ve örümcek ağlı bilek güreşi masasının amacını öğrendikten sonra merakla bu sporu yapmaya başladı.

Daha sonra spor hocalarının yönlendirmesiyle müsabakalara giren 18 yaşındaki sporcu, 2018 yılında 60 kiloda sol kolda Türkiye 2'ncisi oldu ve ilk derecesini aldı.

Yılmaz, 2019 yılında düzenlenen okullar arası bilek güreşi müsabakalarında ise 65 kiloda sağ ve sol kolda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bu yılki milli takım ve dünya şampiyonası seçmelerinde de 18 yaş altı 60 kiloda Türkiye şampiyonu olan Yılmaz, iki ay sonra Litvanya'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Akraba ziyareti için memleketi Ardahan'a gelen Yılmaz, burada da tatilini değerlendirerek kentteki bir spor salonunda antrenman yapıyor.

Milli sporcu Yılmaz, AA muhabirine, ortaokul yıllarında spora özendiğini, özellikle fitnes salonlarını tercih ettiğini söyledi.

Çocuk yaşlardayken Rize'de bir fitnes salonunda spora başladığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Spor salonunda çalışma yaparken, tozlu ve örümcek ağlı bilek güreşi masası dikkatimi çekmişti. Çünkü bilek güreşi ve masanın ne olduğunu bilmiyordum. Hocalara sorduğumda bana bunun bilek güreşi masası olduğunu söylediler. Benim de dikkatimi çekti. 'Bu sporu yapabilir miyim' diye kendime sordum. Bilek güreşi masasındaki toz ve örümcekleri temizledikten sonra benim bu alanda hayat hikayem de başlamış oldu."

İki ay sonra Litvanya'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na şimdiden hazırlandığını anlatan Yılmaz, "Amacım ülkemi ve bölgemi en iyi şekilde temsil etmek. Hedefim Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu getirmek. Dünya şampiyonasında altın madalya kazanarak ülkeme dönmek istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime söz veriyorum. İnşallah büyüklerimin de destekleriyle başaracağım." ifadelerini kullandı.

Tozlu masa ile başladığı bilek güreşinde şampiyonluklara uzandı
Tozlu masa ile başladığı bilek güreşinde şampiyonluklara uzandı
Tozlu masa ile başladığı bilek güreşinde şampiyonluklara uzandı
Tozlu masa ile başladığı bilek güreşinde şampiyonluklara uzandı
Tozlu masa ile başladığı bilek güreşinde şampiyonluklara uzandı

Milli Sporcu, Emre Yılmaz, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Tozlu masa' ile başladığı bilek güreşinde şampiyonluklara uzandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a kritik soru: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var? 14:36 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a kritik soru: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var? Cevap sorunun içindeydi! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecanına yenildi 14:13 Cevap sorunun içindeydi! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecanına yenildi Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde 13:35 Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde
Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz 13:16 Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi 13:12 Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı 12:24 Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı
11:44 "İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın konserde giydiği dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu 11:13 Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu

Son Dakika Haberleri
14:34 İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat
13:44 Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu
13:36 Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi
13:35 Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde
13:33 TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı
13:25 Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacak
13:16 Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz
13:14 Afgan hakimden dehşete düşüren iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi
13:13 Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti
12:24 Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı
Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek         
14:37
İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
14:34
Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi         
13:37
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı         
13:34
Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti         
13:13
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti         
12:28
ABD sel felaketiyle boğuşuyor: 10 ölü, 31 kayıp ABD sel felaketiyle boğuşuyor: 10 ölü, 31 kayıp         
12:15
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif         
11:33
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı         
10:55
Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu         
10:51
Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi         
10:13
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü         
23:00
Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti         
20:45
Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı         
16:17
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 14:41:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Tozlu masa" ile başladığı bilek güreşinde şampiyonluklara uzandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement