Tozluyaka 1. Bölüm 4. Fragmanı - Son Dakika
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Tozluyaka 1. Bölüm 4. Fragmanı

01.07.2022 09:43

Tozluyaka ilk bölümüyle 27 Haziran Pazartesi saat 20: 00'de FOX'ta!

Tozluyaka ilk bölümüyle 27 Haziran Pazartesi saat 20: 00'de FOX'ta! ??

"Üzerinde hangi semtin tozu varsa oraya aitsindir."

? Tozluyaka Resmi Youtube Kanalına Abone Olmak İçin: https://bit.ly/3O33iiK

Oyuncular:

Emre Kınay

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen

Ecem Çalhan

Ulvi Kahyaoğlu

Serra Pirinç

Çağla Şimşek

Can Bartu Arslan

Durukan Çelikkaya

Oğulcan Arman Uslu

Özgür Foster

Ahmet Haktan Zavlak

Duygu Özşen

Doğa Lara Akkaya

#Tozluyaka #NTCMEDYA #YeniDizi

YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

Tozluyaka, Youtube, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Tozluyaka 1. Bölüm 4. Fragmanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tozluyaka 1. Bölüm 4. Fragmanı - Son Dakika
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